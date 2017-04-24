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Гройсман: підвищення цін на газ не передбачається

Понеділок, 24 квітня 2017, 16:25

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ не передбачається.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар прем’єра Дмитро Столярчук.

"Гройсман - журналістам в Харкові: збільшення цін на газ не передбачається", - написав Столярчук.

Гройсман також наголосив, що "уряд відстоює ідею зниження ренти на видобуток газу до 12%, що сприятиме енергонезалежності країни".

Нагадаємо, 22 березня Кабінет міністрів продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до квітня 2018 року, які передбачають продаж газу для населення на пільгових умовах.

Економічна правда

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