Гройсман: підвищення цін на газ не передбачається

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ не передбачається.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар прем’єра Дмитро Столярчук.

"Гройсман - журналістам в Харкові: збільшення цін на газ не передбачається", - написав Столярчук.

Гройсман - журналістам в Харкові: збільшення цін на газ не передбачається. — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 24 апреля 2017 г.

Гройсман також наголосив, що "уряд відстоює ідею зниження ренти на видобуток газу до 12%, що сприятиме енергонезалежності країни".

Уряд відстоює ідею зниження ренти на видобуток газу до 12%, це сприятиме енергонезалежності країни - Гройсман. — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 24 апреля 2017 г.

Нагадаємо, 22 березня Кабінет міністрів продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до квітня 2018 року, які передбачають продаж газу для населення на пільгових умовах.

Економічна правда