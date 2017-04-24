Гройсман: підвищення цін на газ не передбачається
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ не передбачається.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар прем’єра Дмитро Столярчук.
"Гройсман - журналістам в Харкові: збільшення цін на газ не передбачається", - написав Столярчук.
Гройсман - журналістам в Харкові: збільшення цін на газ не передбачається.— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 24 апреля 2017 г.
Гройсман також наголосив, що "уряд відстоює ідею зниження ренти на видобуток газу до 12%, що сприятиме енергонезалежності країни".
Уряд відстоює ідею зниження ренти на видобуток газу до 12%, це сприятиме енергонезалежності країни - Гройсман.— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 24 апреля 2017 г.
Нагадаємо, 22 березня Кабінет міністрів продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до квітня 2018 року, які передбачають продаж газу для населення на пільгових умовах.
Економічна правда
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