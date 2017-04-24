ЛЕО Григоришина припиняє електропостачання на окуповану територію

"Луганське енергетичне об'єднання" планує з 25 квітня відключити електроживлення окупованій частині Луганської області.

Про це в ефірі Луганського обласного телебачення повідомив гендиректор ЛЕО Володимир Грицай, передає Liga.net.

"Ми отримали документи з державного підприємства "Енергоринок", які підтверджені документами Міністерства палива та енергетики за підписом міністра Насалика про те, що з 25 квітня буде повністю припинено перетік електроенергії на неконтрольовану сторону",- сказав Грицай.

За його словами, в даний час проводяться певні технічні процедури.

"З 25 квітня з 00:00 перетікання повинно бути повністю відключене", - заявив Грицай.

У число об'єктів, які отримують електроенергію від ЛЕО, входить і Попаснянський водоканал.

Як повідомлялося, ЛЕО не контролює енергорозподіляючі активи на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області, але, за рішенням уряду, саме ЛЕО є єдиним постачальником електроенергії на територію області.

Компанія багаторазово пропонувала уряду обмежити перетікання, або оплачувати такі поставки за рахунок бюджету, проте ніяких рішень в цьому напрямку Кабмін так і не прийняв.

З квітня ЛЕО почала відключати від електропостачання всі підприємства житлово-комунальної сфери області, які мають борги за електроенергію.

У компанії повідомили, що станом на 1 березня споживачі заборгували ЛЕО 5,5 млрд гривень. З цієї цифри понад 80% заборгували споживачі з неконтрольованих українською владою територій - майже 5 млрд гривень. Борг ЛЕО перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд гривень.

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.