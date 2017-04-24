Ринок корупції в Україні становить 85 мільярдів - НАБУ
Розмір предмету злочинів, які розслідуються Національним антикорупційним бюро, досягає 85 мільярдів гривень.
Про це сказав голова НАБУ Артем Ситник, повідомляє Liga.net.
"Ми хочемо показати, які обсяги коштів вимиваються з них (держпідприємств, - ред.) щороку. Причому не в межах України, а виводяться через компанії в офшорних зонах. І основна боротьба відбувається саме за контроль над цими підприємствами", - зазначив Ситник .
За словами голови НАБУ, корупційні схеми, вибудувані на держпідприємствах, однотипні.
"Продукція виходить з державного підприємства за заниженими цінами, підприємство отримує за неї копійки в порівнянні з тим, що могло б мати, продаючи її безпосередньо кінцевому споживачеві. І є ряд компаній-посередників (прокладок), через які різниця між ціною покупки продукції і її продажу вимивається", - зазначив він.
"Суми величезні. Із загальної суми збитків в 85 млрд грн, завданих, за попередніми оцінками, інтересам держави в справах, що розслідуються детективами НАБУ, понад 40% припадає саме на держпідприємства. І, в основному, ці збитки відносяться до періоду після Революції гідності" , - сказав Ситник.
Оцінюючи в цілому "корупційний ринок" в Україні, директор НАБУ сказав:
"Ми можемо говорити про ті суми, які фігурують в розслідуваннях Бюро. Це близько 85 млрд грн".
За даними НАБУ, за все детективи Бюро здійснюють досудове розслідування в більш ніж 320 кримінальних процесах.
У 2016 році на рахунки державних компаній повернуто 116 млн грн. Станом на початок квітня 2017 року про підозрі в нанесенні збитку державним підприємствам, повідомлено 78 осіб.
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