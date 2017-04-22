Повышение пенсионного возраста является неизбежным - МВФ

Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, сообщает УНИАН.

"Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно", - заявил Томсен.

Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины - ред.), чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем. Таким образом, ответ - да, пенсионная реформа - важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее (пенсионной реформы - ред.) частью", - сказал Томсен.

По словам представителя МВФ, пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Украины и Фонда с самого ее начала и несколько раз откладывалась.

"Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1", - подчеркнул он.

Напомним, ранее МВФ заявил, что Украина не может позволить себе медлить со всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.

О ключевых моментах пенсионной реформы от правительства Гройсмана читайте в статье ЭП.

Читайте также: 200 долларов к пенсии ежемесячно. Есть ли шансы у обратной ипотеки в Украине