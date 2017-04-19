Пенсионная реформа согласована с МВФ на 99% - Рева
Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда.
Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду, передает УНИАН.
"Сегодня мы находимся на завершающем этапе подготовки пенсионной реформы, думаю, одна-полторы недели - и работа будет завершен", - заявил министр.
"Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции. Мы работаем над законопроектом параллельно, мы не ждем согласования с МВФ окончательных деталей, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты", - добавил он.
"Мы не ждем официального утверждения по результатам переговоров с МВФ для перехода к следующему этапу. Много времени для подготовки окончательного законопроекта не потребуется", - подчеркнул министр.
По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.
"Думаю, что парламент не будет затягивать рассмотрение этого решения", - сказал Рева.
Кроме того, глава Минсоцполитики прокомментировал и заявление вице-премьер-министра Павла Розенка в адрес главы миссии МВФ Рона ван Родена, назвавшего представителя фонда "ужасным непрофессионалом".
Поводом для заявления стала колонка ЭП, в которой ван Роден заявил, что считает преждевременным введение накопительной пенсионной системы в Украине. Он отметил, что повысить пенсионное обеспечение украинцев может только проведение полноценной пенсионной реформы, которая включает сокращение притока новых пенсионеров и увеличение числа граждан, которые платят взносы в Пенсионный фонд.
"Это кредитор, он имеет свою позицию, и он ее озвучивает. Соответственно, правительство тоже имеет свою позицию. Идет дискуссия. Единственное - по пенсионной реформе нужно читать Меморандум. Он расставил все точки над і", - подчеркнул глава Минсоцполитики.
Напомним, что в рамках пенсионной реформы правительство собирается поднять пенсии с 1 октября, что обойдется в 12 миллиардов.
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