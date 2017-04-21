Дефицит сигарет на рынке составляет 40% - Tedis

Tedis Ukraine оценивает дефицит на рынке сигарет в 40% в связи с блокированием работы компании правоохранительными органами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на директора Tedis Ukraine Ивана Бея.

"В настоящее время рынок табачных изделий находится в состоянии определенной турбулентности в связи наличием нездорового и непрогнозируемого спроса на табачные изделия. Дефицит сигарет на рынке сейчас составляет 40%, чего никогда ранее не было", - заявил Иван Бей.

По оценкам директора, в результате такой ситуации только по акцизу государственный бюджет недополучит 1,1 млрд гривень за апрель.

"Мы адаптировали бизнес-процессы к новым условиям и стараемся по максимуму обеспечить продукцией как крупных (крупные розничные сети), так и остальных розничных контрагентов. Надеемся, что в ближайшее время обстановка стабилизируется, а контролирующие органы не дадут рынку табачных изделий снова уйти "в тень", - добавил он.

Бей также акцентировал внимание на том, что Tedis Ukraine в полном объеме производит все необходимые отчисления в бюджет Украины и своевременно начисляет заработную плату своим сотрудникам.

"На сегодняшний день не все региональные структурные подразделения возобновили свою деятельность, но в целом Tedis Ukraine работает. Сейчас мы сконцентрированы над возобновлением деятельности компании в штатном режиме", - прокомментировал директор работу компании.

Он заявил, что Tedis Ukraine предприняла все необходимые действия для обжалования неправомерных действий правоохранительных органов (арест счетов, опечатывание складских помещений, изъятие приобретенной на законных основаниях продукции).

И.Бей выразил надежду, что каждая ветвь власти профессионально разберется в ситуации, приняв незаангажированное и законное решение.

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу "Тедис Украина", владельцем которого является гражданин России Кесаев, проводят обыски.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

Параллельно стало известно об обысках в Антимонопольном комитете Украины.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.

АМКУ в конце 2016 наложил на Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания" Мегаполис-Украина", в мае 2016 была переименована в ООО "Тедис Украина".

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