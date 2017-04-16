OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости за выходные.

О туристической привлекательности. Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности, заняв 127 место из 136 наряду с такими странами, как Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.

О дефиците пенсионного фонда. Отвечая на вопрос о намерении правительства зафиксировать дефицит ПФ в 140 млрд гривен, министр социальной политики Андрей Рева уточнил, что сейчас речь идет о том, чтобы не допустить его увеличения.

"На данном этапе речь идет о том, что мы не должны допустить его увеличения. Уменьшить мы его не сможем. Когда экономика заработает (а тенденции положительные), и зарплаты начнут расти, дефицит станет незначительным", - указал он.

О Сбербанке. Сбербанк (Киев) заявил об отмене с 14 апреля всех ранее установленных временных лимитов на осуществление наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте.

Об украинском экспорте. Украинский экспорт товаров в первые два месяца 2017 года вырос на 32,7% (к аналогичному периоду 2016 года).

О пасхах. Выпекание пасхи в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году.