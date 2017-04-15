Всі розділи
Укр / Рус

Український експорт до ЄС зріс на 16%, до СНД – на 50%

Субота, 15 квітня 2017, 10:00

Український експорт товарів у перші два місяці 2017 року зріс на 32,7% (до аналогічного періоду 2016 року).

Такі цифри повідомляє Держстат.

Варто зазначити: на початку минулого року український експорт ще не вийшов із затяжної кризи – падіння склало 21,3% (до ЄС – 2,1%).

Натомість за січень-лютий 2017 року  експорт українських товарів до ЄС зріс на 16,2%. Найбільшими темпами зростають продажі українських товарів до Бельгії (на 78,6%), Литви (на 45,23%), Австрії (на 38,1%), Чехії (на 37,1%), а також до Польщі (на 36,5%).

Одночасно знизилися обсяги експорту до Франції (-13,4%), Німеччини (-4%) та Нідерландів (-1,8%).

Натомість більшими темпами відновлюється український експорт до СНД. Поставки до Білорусі зросли на 58,4%, Росії – на 54,4%, Молдови – на 22,8%.

Також значні темпи зростання експорту Держстат фіксує до Індії (на 132,8%), Ірану (на 79,7%) та Туреччини (на 48,8%). Експорт до Китаю впав на 41%.

Загалом за січень-лютий Україна експортувала товарів на $6,27 млрд (до ЄС – на $2,44 млрд, до СНД – на $0,9 млрд).

За січень-лютий імпорт товарів в Україну зріс на 22,1% до $6,7 млрд. Зростання імпорту з ЄС склало 13,4%, з СНД – 51,1%.

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

ЄС експорт Держстат
Матеріали за темою
ЄС закликає Раду ухвалити закон про ринок електроенергії 13 квітня 2017, 13:11
Чому електроенергетика повинна мати свій "безвіз" 10 квітня 2017, 08:00
У червні ЄС скасує плату за роумінг 7 квітня 2017, 12:41
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті