Український експорт до ЄС зріс на 16%, до СНД – на 50%

Український експорт товарів у перші два місяці 2017 року зріс на 32,7% (до аналогічного періоду 2016 року).

Такі цифри повідомляє Держстат.

Варто зазначити: на початку минулого року український експорт ще не вийшов із затяжної кризи – падіння склало 21,3% (до ЄС – 2,1%).

Натомість за січень-лютий 2017 року експорт українських товарів до ЄС зріс на 16,2%. Найбільшими темпами зростають продажі українських товарів до Бельгії (на 78,6%), Литви (на 45,23%), Австрії (на 38,1%), Чехії (на 37,1%), а також до Польщі (на 36,5%).

Одночасно знизилися обсяги експорту до Франції (-13,4%), Німеччини (-4%) та Нідерландів (-1,8%).

Натомість більшими темпами відновлюється український експорт до СНД. Поставки до Білорусі зросли на 58,4%, Росії – на 54,4%, Молдови – на 22,8%.

Також значні темпи зростання експорту Держстат фіксує до Індії (на 132,8%), Ірану (на 79,7%) та Туреччини (на 48,8%). Експорт до Китаю впав на 41%.

Загалом за січень-лютий Україна експортувала товарів на $6,27 млрд (до ЄС – на $2,44 млрд, до СНД – на $0,9 млрд).

За січень-лютий імпорт товарів в Україну зріс на 22,1% до $6,7 млрд. Зростання імпорту з ЄС склало 13,4%, з СНД – 51,1%.

Європейська правда