Сбербанк скасував тимчасові ліміти за картками для фізосіб

Сбербанк (Київ) заявив про скасування з 14 квітня всіх раніше встановлених тимчасових лімітів на здійснення готівкових і безготівкових операцій за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземній валюті.

Про це йдеться в повідомленні фінустанови на його сайті.



"Починаючи із зазначеної дати, видача готівкових коштів, розрахунок у торговельно-сервісній мережі та мережі Інтернет, а також переведення коштів на інші рахунки та картки здійснюватимуться без обмежень по сумі", - йдеться в повідомленні.

Водночас Сбербанк, як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька його клієнтів, тимчасово заблокував картки, власники яких не почули прохання фінустанови і не оновили свої персональні дані.

Сбербанк увечері 27 березня оголосив про продаж 100% акцій української "дочки" консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк НРБ) заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд гривень) він посідав шосте місце серед 93 банків країни.

Сбербанк, за його даними, обслуговує понад 1 млн фізичних осіб в Україні.