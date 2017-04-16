Випікання паски подорожчало на 35% у порівнянні з 2016 роком - МЕРТ

Випікання паски в домашніх умовах коштуватиме 29,81 грн, що на 35,3% дорожче, ніж в 2016 році.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зазначається, що ціни майже на всі інгредієнти зросли.

"Найбільше, на 34%, подорожчало вершкове масло. Воно ж найбільше вплинуло на зростання кінцевої вартості домашньої паски, оскільки частка вершкового масла складає близько 30% від вартості. Цукрова пудра в свою чергу продовжує виявляти ознаки неабиякої стабільності - вже три роки поспіль вона коштує 40 грн за кілограм", - додає прес-служба МЕРТ.

Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку інфляція в 2017 утримається на рівні 11% (грудень 2017 до грудня 2016).

В міністерстві також зазначили, що "Індекс паски" не є офіційним макроекономічним показником, не відображає інфляцію чи індекс споживчих цін.

"Всі розрахунки - приблизні, здійснені на основі моніторингу ДСС цін на соціально значущі товари та експертної оцінки Мінекономрозвитку", - говориться у повідомленні.