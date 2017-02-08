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СБУ обыскивает офисы Укргазвыдобування в Киеве и Полтаве - источник

Среда, 8 февраля 2017, 08:48

Утром, 8 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах ОАО "Укргазвыдобування", которые находятся в Киеве и Полтаве.

Об этом Экономической правде сообщил источник в УГВ.

"С утра в офисе УГВ обыски СБУ и ГПУ - в Киеве и Полтаве", - сообщил источник.

Кроме того, как отмечает источник, работники СБУ и ГПУ пришли с обыском домой к одному из директоров.

"Также с утра пришли домой с обыском минимум к одному из наших директоров. Дело о закупке охранных услуг у компаний, которые работают уже давно - еще до нас. Выясняем что и как", - сообщил источник в УГВ.

Как известно, ранее председатель "Укргазвидобуванння" Олег Прохоренко заявил, что неизвестные люди собирают о нем информацию частного характера.

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Укргаздобыча СБУ ГПУ
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