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OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Среда, 25 января 2017, 21:00

Украина на 131-м месте в рейтинге восприятия коррупции и другие новости за 25 января.

Про коррупцию в Украине. В мировом Индексе восприятия коррупции за 2016 год Украина получила 29 баллов мз 100 возможных, что на 2 балла больше по показателю в прошлом году. Таким образом, сейчас Украина на 131-м месте в рейтинге восприятия коррупции.

Про МВФ. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.

Параллельно оказывается, что в январе МВФ не будет рассматривать вопрос выделения Украине следующего транша.

Про ссоры на Кабмине. Министр инфраструктуры раскритиковал политику правительства и руководства "Укрзализныци" и передал премьер-министру документы по коррупционной деятельности на железной дороге.

При этом, Гройсман заступился за Балчуна, сравнив его опыт работы на железной дороге, с опытом работы Омеляна.

Про повышение тарифов на УЗ. Мининфраструктуры предлагает поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").

Про курс гривни. 25 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,21-27,24 гривни за доллар.

Тексты дня:

"Автошопинг по-украински. Что будет с автомобилями на иностранных номерах".

"Кто тормозит пенсионную реформу: Начнут ли через полгода негосударственные пенсионные фонды платить налоги, потеряв статус неприбыльной организации?"

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