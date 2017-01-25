Автошопінг по-українськи. Що буде з автівками на іноземних номерах

Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. Чи допоможе спалювання шин і блокування доріг врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за нелегальними схемами?

У вівторок близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів зібралися на головних в'їздах до Києва та заблокували декілька смуг на дорогах.

Так протестувальники вирішили привернути увагу влади до теми автомобілів з іноземними номерами.

Вони закликали ухвалити проект закону №5567, який повинен врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за різними нелегальними схемами.

Законопроект пропонує запровадити "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановити за це "справедливу плату".

Питання нерозмитнених авто в Україні стоїть дуже гостро. На даний час, за різними даними, в Україну ввезено майже 1,5 млн автомобілів з іноземною реєстрацією в різних митних режимах.

Ще 2016 року Нацполіція та митники оголосили війну таким машинам. Порушників лякали штрафами від 170 грн до 17 тис грн плюс 300% несплаченої суми митних платежів.

Показовий випадок — конфіскація автівки восени 2016 року та штраф 620 тис грн для одного з таких "порушників". Тоді чоловік міг залишитися і без даху над головою, але він оскаржив це рішення в суді.

ЕП з'ясувала, що змінить ухвалення закону, що про це думає влада і як це питання врегульоване в інших європейських країнах.

"Умовне часткове звільнення від оподаткування". Що це означає

Загалом ввезення на територію України автівки на іноземних іномерах здійснюється кількома способами: нерезидентами або через послуги іноземних юридичних осіб. При цьому рух більшості таких авто не відслідковується і не контролюється правоохоронними та митними органами України.

Або ж резидентами в режимі транзиту. Такий ввіз здійснюється на 5-10 днів, з порушенням ст. 95 Митного кодексу України, яка стосується ввозу товарів та транспорту комерційного призначення, а не транспорту особистого користування.

З кожним роком кількість вищезазначених авто зростає, оскільки вони, в основному, де-юре, ввозяться нерезидентами, а де-факто, резидентами. Україна не може заборонити іноземцям ввозити зазначені авто, оскільки, така заборона порушить міжнародні договори.

Згаданий законопроект №5567 передбачає "запровадження умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами транспортних засобів особистого користування і встановлення справедливої плати за їх тимчасове ввезення в Україну громадянами-резидентами".

Іншими словами, замість мита пропонується ввести щомісячний платіж за авто, який би сплачувався при розмитненні. Мова йде про транспортні засоби, яким 7 і більше років.

Так, у разі прийняття закону власник може не розмитнювати авто, але кожного місяця повинен сплачувати відсоток від вартості розмитнення: у 2017 році — 0,2%, в 2018 — 0,3%, у 2019 і наступних роках — по 0,5%.

Таким чином, вартість "річного платежу" становитиме у 2017 році — 2,4%, 2018 році — 3,6%, 2019 році — 6% від вартості повного розмитнення.

За новими правилами авто можна буде ввозити на термін до 1 року з можливістю продовження до 60 днів за умови оплати продовжених місяців.

Одна людина зможе "тимчасово ввезти" один автомобіль, але допускається можливість продовжувати тимчасове ввезення раз на рік.

При цьому за перевищення строку тимчасового ввезення авто на митну територію України більше ніж на 60 діб депутати пропонують посилити відповідальність, - за таке порушення накладається штраф в розмірі вартості транспортного засобу або авто конфіскується.

Автори проекту зазначають, що на даний час в Україну ввезено 1,48 млн автомобілів на іноземній реєстрації, та з кожним роком їх кількість збільшується, оскільки вони, в основному, де-юре, ввозяться нерезидентами, а де-факто, резидентами.

У разі прийняття закону, "транзит" буде дозволений тільки при заставі в розмірі повного розмитнення, а тимчасово ввозити авто в Україну зможуть виключно нерезиденти.

Ініціаторами законопроекту виступили 95 народних депутатів з різних парламентських фракцій.

Як "тимчасове ввезення" працює в ЄС

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко зазначає, що правила застосування митного режиму у країнах ЄС набагато жорсткіші, ніж в Україні.

Так, в Федеративній Республіці Німеччина режимом тимчасового ввезення авто може скористатися тільки нерезидент ЄС. Він може ввезти на територію ФРН автомобіль на термін до 6 місяців.

Студентам і не громадянам ЄС, які працюють за контрактом, надається можливість користуватися власними тимчасово ввезеними автомобілями до закінчення терміну їх професійної діяльності на території ФРН.

Резиденти ЄС, в тому числі громадяни ФРН можуть в'їхати на територію ФРН на автомобілі, зареєстрованому в країні - не члені ЄС, і користуватися цим автомобілем не більше 5 діб, в окремих випадках, за погодженням з митницею, до 8 діб. Як правило, це форс-мажорні обставини, пов'язані з неможливістю повернутися в країну іншим способом.

У Норвегії, що межує з ЄС, але не є членом цього союзу, транспортні засоби, зареєстровані за кордоном, можуть бути використані тільки особою, яка постійно проживає за межами території Норвегії.

Особи, які переміщуються між місцем роботи в Норвегії та країною свого постійного місця проживання в іншій державі, або які тимчасово проживають в Норвегії, можуть використовувати зареєстровані за кордоном транспортні засоби при дотриманні наступних умов: особа переміщається через кордон Норвегії щодня або перебуває за межами країни, принаймні, 185 днів протягом 12 місяців.

У Туреччині (асоціація з ЄС, ЕП) громадянам країни заборонено користуватися тимчасово ввезеними автотранспортними засобами. Ввезення і експлуатація тимчасово ввезених авто дозволені тільки нерезидентам, які проводять більше 185 днів на рік за межами Туреччини, і з умовою внесення поворотної застави.

"Чому так? Все дуже просто.. Не люблять європейські держави практику, коли людина їздить на авто з однієї країни по їх дорогах, але платить податки за це авто чужій країні! От і все! І так скрізь в ЄС", — написав Назаренко на своїй сторінці в Facebook.

Чи допоможе уряд

Близько опівдня вівторка нардепи Володимир Парасюк і Юрій Дерев'янко, які є одними з ініціаторів законопроекту вирушили на зустріч із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, аби Кабмін ініціював ухвалення необхідного рішення.

Перед будівлею уряду також зібралося близько 100 представників ГО "АвтоЄвроСила". За словами голови організації Олега Ярошевича, про таку зустріч було домовлено раніше.

"Від цього рішення дуже багато чого залежатиме. Його (Гройсмана - Ред.) слово було дано в позитивному форматі, але воно не було доведено в якомусь паперовому варіанті... Ось урядова ініціатива – це документ, який подається до Ради, долучається до законопроекту, і тільки потім цей законопроект розглядається в прискореному темпі", — сказав він.

Однак, незважаючи на те, що про зустріч було домовлено, з Гройсманом нардепам зустрітися не вдалося, натомість, вони поспілкувалися з міністром фінансів Олександром Данилюком.

"Дуже дивно, що прем'єр-міністр перший раз зустрівся, а другий раз не зустрівся, можливо, це зумовлено тим, що він мав якісь інші заплановані справи", — сказав депутат, додавши, що Данилюк пообіцяв "вивчити це питання і надати свою оцінку".

Міністр заявив, що рішення має бути виваженим, так як воно може стосуватися до 1,5 млн осіб. Він також зазначив, що така експертиза необхідна, щоб мінімізувати ризик вето на цей закон.

На думку Парасюка, прийняття цього документа ліквідує велику корупцію на митниці, прибере черги на кордоні, поповнить бюджет, а також стане першим кроком щодо впровадження в Україні вільного автомобільного ринку.

Іншої думки дотримується інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вважає, що "активісти відстоюють схеми, за якими окремі люди будуть завозити дешеві автомобілі, а звичайні громадяни платити втричі більше".

"Якщо б вони просто відстоювали зниження мит, які повинні підтримувати неіснуючий автопром України, а вони палять шини для того, щоб окремі люди заробляли гроші, завозячи до України сміття, від якого вся Європа відмовляється, переходячи на електромобілі", — додав Фурса.

"Ключове — це правила гри. Вони повинні бути однакові. Як тільки з'являються винятки — з'являються схеми та корупція. Держава може собі дозволити винятки, тільки якщо вони відображають стратегічну ініціативу", — підсумував Фурса.

Не бачить логіки в діях протестувальників і генеральний директор ВААІД.

"Замість того, щоб вимагати у ВР відмінити акциз і мито при імпорті авто, люди вимагають легалізувати можливість не платити ці податки при тимчасовому ввезенні, але залишити всі ці податки такими ж грабіжницькими для своїх співгромадян", — дивується Назаренко.

Він вважає, що українцям краще добиватися повної відміни імпортних податків на авто замість того, щоб залишати податки на старому рівні і легалізувати схему, яка дозволяє їх не платити.