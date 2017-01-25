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МВФ не розглядатиме в січні питання щодо траншу Україні - ЗМІ

Середа, 25 січня 2017, 12:04

Міжнародний валютний фонд в січні не буде розглядати питання виділення Україні наступного траншу.

Згідно з календарем Фонду, МВФ розписав план роботи до 3 лютого, але питання виділення траншу Україні там відсутнє.

 

4-й транш кредиту в розмірі 1 млрд доларів Україна очікує одержати в лютому.

У підсумку, із загальної суми 4-річні кредити на 17,5 млрд доларів, Україною буде отримано 8,6 млрд доларів.

"Залишок коштів планується виділити до кінця 2018 року 7 траншами", - сказано в документі.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.

У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок. 

Читайте також: Ринок землі, пенсійна реформа, скасування "спрощенки". Чого чекає МВФ від України в 2017.

Finclub

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