МВФ не розглядатиме в січні питання щодо траншу Україні - ЗМІ
Міжнародний валютний фонд в січні не буде розглядати питання виділення Україні наступного траншу.
Згідно з календарем Фонду, МВФ розписав план роботи до 3 лютого, але питання виділення траншу Україні там відсутнє.
4-й транш кредиту в розмірі 1 млрд доларів Україна очікує одержати в лютому.
У підсумку, із загальної суми 4-річні кредити на 17,5 млрд доларів, Україною буде отримано 8,6 млрд доларів.
"Залишок коштів планується виділити до кінця 2018 року 7 траншами", - сказано в документі.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.
У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.
Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати "спрощенку" і відкрити земельний ринок.
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