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Розенко: підвищення пенсійного віку знято з переговорів із МВФ

Середа, 25 січня 2017, 15:44

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє про зняття питання про підвищення пенсійного віку з переговорів із Міжнародним валютним фондом з підготовки нової редакції Меморандуму про співробітництво за програмою EFF.

Про це Розенко заявив у коментарі "Українським новинам".

"Питання про підвищення пенсійного віку з переговорів зняти", - сказав Розенко.

Він зазначив, що переговори з підготовки нової редакції меморандуму, у тому числі й щодо питання пенсійної реформи, ще тривають.

Раніше повідомлялося, що МВФ пропонує підвищити пенсійний вік в Україні поступово до 2027 року до 63 років.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.

У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

Розмір наступного траншу має бути 1 млрд доларів.

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Коментарі — 3
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IP: 146.115.41.---Размік Артесешевич25.01.2017 16:13
Для того, щоб подовше залишитись біля годівниці за принципом "після нас хоч потоп".

hrim:
Рано чи пізно на такий непопулярний крок Україна змушена буде піти. Для чого тоді відтягувати?
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IP: 193.93.217.---hrim25.01.2017 16:04
Рано чи пізно на такий непопулярний крок Україна змушена буде піти. Для чого тоді відтягувати?
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IP: 46.101.40.---Виталий Додов25.01.2017 16:02
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