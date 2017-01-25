Розенко: підвищення пенсійного віку знято з переговорів із МВФ

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє про зняття питання про підвищення пенсійного віку з переговорів із Міжнародним валютним фондом з підготовки нової редакції Меморандуму про співробітництво за програмою EFF.

Про це Розенко заявив у коментарі "Українським новинам".

"Питання про підвищення пенсійного віку з переговорів зняти", - сказав Розенко.

Він зазначив, що переговори з підготовки нової редакції меморандуму, у тому числі й щодо питання пенсійної реформи, ще тривають.

Раніше повідомлялося, що МВФ пропонує підвищити пенсійний вік в Україні поступово до 2027 року до 63 років.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого.

У вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

Розмір наступного траншу має бути 1 млрд доларів.