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OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Понедельник, 26 декабря 2016, 19:04

Подорожание бензина, новое руководство Приватбанка и интервью с Министром аграрной политики – главное за 26 декабря.

Очень хорошая колонка старшего экономиста "CASE Украина" Владимира Дубровского под названием "Нетронутые олигархи и наступление на средний класс. Власть рубит сук…". Советуем ознакомиться по ссылке:

 "Минималка" 3200, РРО на "сложную бытовую технику", попытка ограничить посылки, ЕСВ для предпринимателей, не ведущих деятельности, право для местных органов власти проверять трудовые отношения, наезды на ИТ-компании, настойчивые попытки ликвидировать или, хотя бы, выхолостить упрощенку.

А борцы с "теневой экономикой", которые почему-то замечают только мелкие массовые нарушения и в упор не желают видеть оффшоры, "налоговые ямы", "откаты" и т.д., уже потирают руки в предвкушении получения доступа к базам "Привата".

Большое интервью с Министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым:

Почему аграрный министр меньше времени проводит в министерстве, как он получил кресло, и почему вокруг миллиардных дотаций для аграриев столько шума. Читайте по ссылке.

И еще один текст: "На пороге пост-индустриальной революции: Маск приходит на смену Форду":

Речь о том, что технологии, которые уже сегодня стремительно выводят на рынок компании Илона Маска, могут до неузнаваемости изменить как транспортную сферу так и энергетику. Читать здесь.

Переходим к новостям:

Порошенко подписал Госбюджет на 2017 год.

"Очень важно, что поднимается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы наконец имеем возможность, чтобы человек, который работает, в первую очередь имеет соответствующее материальное обеспечение", - подчеркнул президент.

В Украине подорожал бензин и дизтопливо.

На 40-50 копеек за литр стоимость всех топлив выросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO и др. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 гривни за литр, ДТ – 22,50 гривни за литр.

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" также повысила стоимость своих топлив на 0,5 гривни за литр. Так А-95 на АЗС "Авиас", "Мавекс", ANP и "Укрнафта" выросл до 22,65-22,70 гривни за литр, ДТ – до 20,50-20,55 гривни за литр.

Также стоимость топлив выросла в большинстве региональных АЗС.

Тема Приватбанка по прежнему не исчерпана:

Национальный банк конвертировал еврооблигации Приватбанка на сумму 595 млн долларов в капитал.

Как отмечается, у Приватбанка в обращении были такие выпуски облигаций: выпуск на сумму 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года; выпуск на сумму 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года; выпуск на сумму 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Тем временем председатель правления Приватбанка Александр Шлапак представил новое руководство банка: в новом составе правления и руководства почти половину составляют действующие менеджеры банка.

Нацбанк создаст в 2017 году кредитный реестр.

"Создать сам реестр НБУ может и без закона, и мы как регулятор можем обязать банки наполнять его. Но давать банкам информацию из кредитного реестра мы не сможем, пока не примут закон", - заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Кредитный реестр НБУ является аналогом частных бюро кредитных историй (БКИ), только если БКИ делают ставку на кредиты физлиц, то кредитный реестр НБУ – на кредиты юридических лиц. В кредитном реестре банки смогут увидеть обслуживание кредита их заемщиками в других банках.

АМКУ разрешил швейцарской Glusco купить АЗС "Роснефти" в Украине.

Сеть АЗС "Роснефти" в 12 областях Украины насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл".

Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) – трейдера нефти и нефтепродуктов.

"Укрхимтрансаммиак" остановил прокачку российского аммиака в Одессу.

"Укрхимтрансаммиак", оператор украинской части аммиакопровода Тольятти-Одесса, с 23 декабря остановил транзит аммиака "Тольяттиазота" по территории Украины.

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