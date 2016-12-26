Нетронутые олигархи и наступление на средний класс. Власть рубит сук…

Дожились: добробаты в центре Киева защищают предпринимателей от ментов и переодетых мусоров-титушек. Есть пострадавшие. Война со средним классом перешла в "горячую" фазу.

До того были "минималка" 3200, РРО на "сложную бытовую технику", попытка ограничить посылки, ЕСВ для предпринимателей, не ведущих деятельности, право для местных органов власти проверять трудовые отношения, наезды на ИТ-компании, настойчивые попытки ликвидировать или, хотя бы, выхолостить упрощенку.

Да и повышение тарифов без компенсаций для среднего класса — тоже, мягко говоря, недружественный акт.

А борцы с "теневой экономикой", которые почему-то замечают только мелкие массовые нарушения и в упор не желают видеть оффшоры, "налоговые ямы", "откаты" и т.д., уже потирают руки в предвкушении получения доступа к базам "Привата".

И вынашивают планы по 100% фискализации наличных расчетов (бабушка с редиской — с РРО!), а также непрямым методам контроля доходов физлиц.

И все это — на фоне нетронутых "олигархов" разного калибра, начиная с ДТЕКа, которому НКРЭКУ во главе с бывшим менеджером "Рошена" утвердило одни из самых высоких тарифов в регионе, Привата, долги которого мы теперь вынуждены выплачивать, и так далее по нисходящей — до местного монополиста, кума сельского головы.

Все это на фоне продолжающейся вакханалии налоговиков, коммунальщиков и коррупционеров всех мастей. Ничем, ни разу, не перекрытого канала увода миллиардов в оффшоры. Продолжать можно долго и нудно.

Да, конечно, у нас все в чем-то да замешаны: если даже не брал взятку — то давал, если даже не возил контрабанду — то покупал, если даже не воровал — то недоплачивал налоги. Так устроена система, которую мы еще не побороли:

Несторивська группа, в которой я имею честь состоять, назвала это "договором коррупционного консенсуса". Но как бы ни был мерзок нам этот социальный пакт, рушить его нужно не как попало, а строго сверху вниз, иначе неминуемо обрушится вся конструкция и погребет под собой всех.

Однако вместо слаженной работы по разборке гнили имеем хаотичный стихийный процесс, направляемый лоббистскими интересами крупного и среднего бизнеса; "политической целесообразностью", как ее видят политтехнологи с горизонтом в несколько месяцев; представлениями (часто – книжно-примитивными) кредиторов/доноров/советников; дремучими предрассудками населения; а, возможно, и агентами-"шатунами", которые в такой мутной воде чувствуют себя как рыба.

Вот только мне интересно, о чем думают несомненно умные (лично знаю и высоко оцениваю многих из них) люди при и около нынешнего правительства в широком смысле слова (не хочется называть его "властью", в этом слове есть негативная коннотация), которые обязаны смотреть вперед и вглубь (я не говорю о "первых лицах")?

Почему они не предупреждают в каждом случае, когда за счет среднего класса пытаются решать проблемы бедных или богатых, что правительство рубит сук, на котором сидит? Или их просто не слышат, или не хотят слушать?

Ведь только слепой не понимает, что средний класс — это практически единственная опора нынешнего правительства.

Среднему классу есть что терять, поэтому он хочет хотя бы относительной стабильности. И в то же время, он — единственный игрок, который реально, кровно, заинтересован в реформах. Иными словами, это тот единственный игрок, который хочет эволюционным путем воплотить и закрепить завоевания Революции Достоинства.

Гражданское общество, совершившее революцию и сейчас продвигающее реформы — это тоже часть среднего класса, самая активная и экспертная, которая от его имени выполняет эту задачу. И правительство пока, худо-бедно, но все же как-то действовало в этом русле — на том и держится поддержка со стороны среднего класса.

Все остальные социально-экономические группы нынешнее правительство ненавидят, и при первой же возможности сметут: сколько бы популистских подачек оно не делало, патерналистам все равно милее "профи" в этом неблагородном деле.

Поэтому ключ к его выживанию — в руках именно среднего класса, которому даже не нужно организовывать новый Майдан: достаточно просто отказать в поддержке правительству, а остальное свершится само собой, популисты-реваншисты постараются.

Я далек от "порохоботства", хотя уважаю президента (есть за что при всех "но"), и уже точно признаю, что нынешнее правительство — это на сегодняшний день, second best, то есть, лучшее из возможного в реальности, если смотреть с точки зрения политической экономики.

Да, это такая вот циничная наука, которая не признает пустых мечтаний, благодушия и wishful thinking (интеллигентских рассусоливаний на тему "вот если бы да кабы").

Если говорить реально, а не тешить себя сказочками о мифическом "благонамеренном диктаторе", то это правительство, в широком смысле, все же кое-как, но двигает страну вперед, хотя и медленно, непоследовательно, "два шага вперед — шаг назад".

А вот на смену ему могут прийти либо созданный Кремлем союз реваншистов и популистов, либо неадекватные радикалы-маргиналы. И то, и другое, означает как минимум остановку, а часто — и обращение вспять, или, еще хуже, скатывание страны в хаос, столь любимый северо-восточным соседом. Со всеми вытекающими последствиями.

Так вот, если самоубийственное наступление на средний класс (пусть даже какой угодно "теневой" и какой угодно плохой, но какой есть) будет и дальше продолжаться теми же темпами, то я ломаного гроша не поставлю на сохранение у власти нынешнего правительства, да и вообще на сохранение страны как таковой.

Не знаю точно, в какой именно форме это произойдет и когда, но последствия не заставят себя долго ждать.

Увы, мне эта ситуация начинает напоминать весну 2010 года, когда по первым же шагам Гопника стало ясно, что дело закончится новой революцией, причем, на сей раз небескровной, хотя поверить в это было тяжело, а смириться с мыслью о том, что мирной жизни в Украине придет конец, так и вообще невозможно.

Тем не менее, циничная наука на то и нужна, чтобы давать трезвые прогнозы, и упреждать от смертельных ошибок.