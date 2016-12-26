В Україні подорожчав бензин і дизпаливо

У період з 23 по 26 грудня ціни зросли в ряді найбільших мереж АЗС.

Про це OilNews повідомили в "Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

На 40-50 копійок за літр вартість всіх палив зросла в мережах WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO і ін. Таким чином, ціна бензину А-95 у мейджорів досягла 25,50 гривні за літр, ДТ - 22,50 гривні за літр.

Найбільша консолідована мережа АЗС групи "Приват" також підвищила вартість свого пального на 0,5 гривні за літр. Так А-95 на АЗС "Авіас", "Мавекс", ANP і "Укрнафта" зріс до 22,65-22,70 гривні за літр, ДТ - до 20,50-20,55 гривні за літр.

Також вартість пального зросла в більшості регіональних АЗС.

Відзначимо, що основне зростання вартості пального припало на перші два тижні грудня, коли стався основний стрибок котирувань (+$50-55/т), і ослаблення курсу гривні до 26,3-26,5 гривні за долар.

Так з листопада вартість залізничних партій пального значно зросла. Бензини подорожчали на 1 600 гривні за тонну, ДТ - на 2 650 гривні за тонну.