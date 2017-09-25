Славомір Новак: Не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах

Що буде з Дорожнім фондом, чи вистачить коштів на ремонт доріг, коли в Україні почнуть будувати європейські автобани, і чому керівник "Укравтодору" часто зустрічається з президентом та прем'єром. ЕП поговорила з головою дорожнього відомства.

Виконуючий обов'язки керівника "Укравтодору" поляк Славомір Новак — один з небагатьох іноземців, який залишився працювати в Україні на топ-посаді.

На відміну від іншого поляка — екс-голови "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна — Новак має підтримку президента, прем'єра та профільного міністра.

До цього він працював міністром транспорту і водного господарства Польщі, але у 2013 році був змушений піти у відставку через скандал з годинником Ulysse Nardin за 5,5 тис дол, який він не включив у декларацію.

Тепер на його руці годинника не видно. Вдягнений у стильний костюм, з гарною зачіскою, він радше нагадує актора, ніж людину, яка відповідає за українське "бездоріжжя".

Помічниця керівника "Укравтодору" перед інтерв'ю радить не питати про "смотрящих", бо "він навіть таких слів не знає". "Це зовсім інший менталітет, ви в цьому переконаєтеся після перших хвилин спілкування", — запевняє вона.

Нижче — про Дорожній фонд, найбільші проекти "Укравтодору" та терміни їх реалізації, фінансування на найближчі роки, будівництво платних доріг та зустрічі з Порошенком та Гройсманом. А ще — про кримінальні справи проти екс-чиновників "Укравтодору" та про народних депутатів, які приходять до Новака покричати.

— Перші дні на новій посаді, за вашими словами, ви ходили з круглими очима та були неприємно вражені безпомічною та млявою структурою, яку вам довірили. Що змінилося з тих часів? Ви пристосувалися до українських реалій?

— Я сподіваюся, що українські реалії пристосувалися до мене. На початку завжди важко. Я був новою людиною на цій роботі.

Також є різниця між менталітетами — українським та моїм особистим. Але я сподіваюся, що після цих 11 місяців мені вдалося трохи змінити структуру і менталітет в "Укравтодорі", тому що без зміни менталітету та якості праці ми б не досягли того, що маємо на цей час.

— Ви прийшли в "Укравтодор" зі своєю командою чи працюєте з людьми, які вже були в структурі?

— І так, і так.

— З вами працює багато поляків?

— Поляків — ні. Є тільки один радник з Польщі, якого я взяв з собою. Він відповідає за проекти, які будемо робити в рамках безпеки руху, а також за проект, який ми плануємо на 2018 рік — інтелектуальні транспортні системи. Ми спільно будували таке в Польщі — камери контролю швидкості, ваговий контроль. Хочемо зробити це і в Україні.

— Вам не заважали запрошувати в команду потрібних людей? Ніхто не пропонував своїх кандидатів? Тут це поширена практика.

— Ні. З боку Кабміну, інших політиків, які підтримують мою роботу в "Укравтодорі", жодного впливу на кадрові рішення не було. Це, на мою думку, правильна ситуація.

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

— Хочу навести дві цитати прем'єр-міністра. Перша: "Ми не будемо зупинятися і вже через п'ять-сім років українські дороги будуть абсолютно в нормальному якісному стані". Друга: "Через три-п'ять років ситуація в дорожньому господарстві буде змінена докорінно".

То скільки треба часу, щоб кардинально виправити ситуацію з українськими дорогами?

— Думаю, що після першого року нашої роботи в "Укравтодорі" вже видно перші результати. Ще небагато, але зміни почалися. Скільки часу нам потрібно? Точно треба кілька років і стабільне фінансування, бо проблеми з дорогами в Україні дійсно великі.

В Україні 170 тис км доріг, з яких 50 тис км — дороги державного значення. Якби ми планували відновлювати тільки 5 тис км на рік, на це б знадобилося близько 50 млрд грн на рік. Я кажу про дороги державного значення. На повне відновлення цієї мережі нам потрібно мінімум десять років. Як я розумію, прем'єр мав на увазі, що буде видно результат від цієї роботи.

Дуже важливо, щоб запрацював Дорожній фонд. Я завжди це підкреслюю, тому що в Україні мало хто звернув увагу на цю реформу. Це масштабна, основна реформа дорожньої галузі — децентралізація доріг і Дорожній фонд. Як тільки це запрацює, ситуація буде набагато краща. Можна сказати, що за два-чотири роки вже будуть кардинальні зміни.

— Що мається на увазі під словами "кардинальні зміни"? Тобто через певний проміжок часу дороги в Україні будуть, як у Німеччині, Польщі або Росії?

— З точки зору журналістики дуже цікаво порівнювати з Європою. Це буде нормальний європейський стандарт доріг. Це буде нормальна, здорова дорога мінімум на десять років. Якщо ми говоримо про державні та місцеві дороги, то за чотири-сім років українці відчують реальні зміни. Як у Польщі та Німеччині будуть державні та місцеві дороги.

Автобани — інша історія. На їх будівництво потрібне європейське фінансування. Наразі я не бачу в Україні таких ресурсів, які б дозволили нам їх будувати.

— Щодо фінансування на 2017 рік називають різні цифри. Можете розповісти, скільки вже витрачено і скільки очікуєте отримати до кінця року?

— З урахуванням всіх джерел фінансування без проектів міжнародних фінансових організацій на дороги заплановано близько 26-27 млрд грн. Це загальна сума на утримання, погашення боргів і будівництво.

Близько 16 млрд грн з цієї суми — гроші, які Мінфін запланував отримати від митного експерименту. Це реальна проблема, тому що ці кошти не надходять за графіком. Причому ситуація у різних областях різна, що несправедливо.

Найголовніше, що розпорядником цих коштів є не "Укравтодор", а облдержадміністрації. Ми рахуємо ці гроші у загальних обсягах надходжень на ремонт доріг, але відповідають за них голови ОДА.

Сума бюджетних та кредитних коштів (за них відповідає "Укравтодор". — ЕП), які були заплановані на 2017 рік, становить 8-9 млрд грн. З них ми використали понад 50%. Я не бачу ризику невикористання грошей у 2017 році з джерел, за які ми відповідаємо.

— Ви говорили про митний експеримент. Він запланований до кінця 2017 року. Що буде далі?

— На останньому засіданні бюджетного комітету я мав розмову з депутатами. Вони говорили, що хочуть підтримати митний експеримент. Однак поки що зарано говорити, що буде в майбутньому. Це буде рішення Верховної Ради.

Все, за що ми відповідаємо та що робимо спільно з Кабміном, — це підготовка планів на 2018 рік, проектів документацій, тендерів та забезпечення фінансування в рамках Державного фонду та окремих бюджетних програм. Якщо я не помиляюся, Мінфін хоче забезпечити нам близько 33 млрд грн через Дорожній фонд і ще 6 млрд грн — через окремі бюджетні програми.

З 33 млрд грн близько 11,5 млрд грн підуть на дороги місцевого значення. Тобто цими коштами буде розпоряджатися місцева влада. Це те, що я говорив про фундаментальну реформу в Україні: не тільки передати дороги на рівень областей, а й забезпечити їх фінансуванням. "Укравтодор" розпоряджатиметься рештою — 18-19 млрд грн і 6 млрд грн додаткового фінансування.

— Ще одна цитата прем'єра: "За неналежний ремонт доріг я хочу жорсткої відповідальності. Починаючи від того, щоб відновлювати пошкоджене, і до кримінальної відповідальності". Які штрафи та покарання передбачені за неякісні дорожні роботи?

— Тут варто почати з іншого. Ми докорінно змінили систему контролю якості. Маємо чотири рівні.

Перший — технагляд на рівні обласної служби. На будівельному майданчику завжди повинен бути інженер з технагляду, який контролює хід робіт.

Другий — центральний. Ми створили в рамках "Укравтодору" спеціальну організацію (Дорожній контроль якості. — ЕП), яка відповідає за контроль якості. Це підприємство підпорядковується безпосередньо "Укравтодору", і я можу їм сказати, де сьогодні, а де завтра провести перевірку.

Третій рівень, який ми будемо впроваджувати, — незалежний нагляд FIDIC. Він повинен відповідати тільки за масштабні інвестиції, бо дуже дорогий. Вартість технагляду FIDIC становить 3-5% вартості робіт, це дуже багато. Поки що грошей на фінансування цього проекту нема.

Четвертий рівень — громадський нагляд. Щоденно ми отримуємо багато звернень від громадян, які надсилають нам відео та фото випадків, де є порушення при виконанні робіт. Ми одразу реагуємо. Це про контроль якості.

Інша частина — відповідальність приватних підрядників. Передусім, з 2017 року ми проводимо всі ремонти з гарантією мінімум п'ять років, а на багато робіт є десятирічна гарантія підрядника. Крім того, ми ввели масштабні перевірки по всій країні, які проводимо двічі на рік. Виявлені недоліки та дефекти кожен підрядник повинен усунути у відповідні строки.

— Вже є приклади?

— Так, звичайно!

— Можете навести?

— Дуже багато, це звичайна річ. Я чув багато претензій до дорожників, що роботи виконуються неякісно. Можливо, так і було, але недоліки — звичайна практика. Це як робити ремонт у квартирі: завжди виникають якісь проблеми. Така ж ситуація на дорогах. Питання в іншому: усі недоліки повинні бути усунуті за кошт підрядника.

Ми проводили перевірки і на основі цих висновків підрядна організація зобов'язана усунути всі недоліки. Таких недоліків багато, 80-90% уже усунуто. Якщо решту підрядники не усунуть, будемо судитися.

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

— Багато таких випадків?

— Ні, небагато. Як правило, підрядні організації виправляють недоліки швидко і за власний кошт.

— Наскільки добре заробляють контролери? Чи зможуть вони утриматися від спокус?

— Коли є різні рівні контролю якості, то зробити, як було раніше, важко. Мені розповідали, що раніше ставили тільки печатки. Зараз вже не так легко пройти контроль якості. Якщо на рівні області, можливо, і можна домовитися, то в межах центрального нагляду вже я вирішую, хто, куди і коли їде на перевірку.

— Коли в Україні почнеться будівництво платних доріг?

— Чим швидше, тим краще.

— Заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань недавно заявив, що роботи почнуться після виборів президента і парламенту. Чому саме після виборів? Тобто це політичне питання, а не економічне?

— Дякувати Богу, політичних питань тут нема, є тільки фінансові. По-перше, нам потрібні зміни до закону про концесію, і ми спільно з транспортним комітетом їх напрацювали. Зараз закон не дозволяє втілити ідею будівництва платних доріг.

Зокрема, концесіонер повинен мати урядову гарантію трафіку. Тобто якщо трафік менший, ніж передбачено в угоді з концесіонером, то держава повинна цю різницю покривати. Це нормальний європейський стандарт — кожна платна дорога в ЄС побудована за такою системою.

Якщо ці зміни до закону будуть ухвалені, сподіваюся, що вже у 2017 році зможемо запросити до переговорів найбільші європейські компанії. Після цього мінімум рік-два нам необхідно для узгодження. Після підписання концесійного договору треба ще мінімум два роки на організацію фінансування, потім проектування і вже тоді будівництво. Тому, думаю, що не раніше ніж за 3-4 роки.

— За часів Януковича за призначенням використовувалося близько половини коштів, що виділялися на ремонт доріг. Решта осідала в кишенях корупціонерів. Вам відомі схеми з розкрадання коштів у цій сфері?

— Я не можу сказати, бо не знаю. Якщо ви знаєте, то ми повинні піти до НАБУ, СБУ або поліції та розповісти про такі факти. Мені розповідали, що раніше таке було, але сподіваюся, що сьогодні вже нема або є набагато менше. Я не можу взяти відповідальність за всіх, я відповідаю за себе і свою команду.

Буває, що до мене приходять депутати і кричать: "Ось тут є приклад корупції". Я завжди прошу, щоб показали документи. Можливо, так воно і є, але я не поліція, не НАБУ, в мене нема інструментів для розслідувань. У мене є тільки внутрішній аудит. Коли в мене є хоч частина інформації, якій я повністю довіряю, одразу є звернення до правоохоронних органів та звільнення, і такі приклади вже були.

— Прізвища не згадаєте?

— У всіх демократичних країнах є основне правило, що без доказу провини не можна нікого звинувачувати, тому я останній, хто буде називати прізвища. Якщо ж подивитеся на історію звільнень в "Укравтодорі", то здогадаєтеся.

— Чи відомо вам про кримінальні справи проти колишніх чиновників "Укравтодору"?

— Ні, мені це не цікаво, це не моя відповідальність. Сподіваюся, якщо такі схеми дійсно були, то правоохоронці повинні цим займатися.

— Недавно ваша зарплата стала однією з головних тем у пресі. Можете розповісти про механізм її нарахування?

— Основна заробітна плата становить 13 тис грн. Це просто божевільна сума коштів, скільки це буде в євро (посміхається)? Після додаткових надбавок та премій це близько 100 тис грн без відрахувань.

— Ви вже згадували про Дорожній фонд, який повинен запрацювати з 1 січня. Як він буде наповнюватися і хто буде розпорядником цих коштів?

— У 2018 році до Дорожнього фонду будуть направлятися 50% від надходжень з акцизу, у 2019 році — 75%, у 2020 році — 100%. Це означає, що з року в рік сума буде зростати і це дуже добре.

У 2018 році в Дорожньому фонді буде 30-34 млрд грн. 60% від цієї суми піде на дороги державного значення, за які буде відповідати "Укравтодор", 35% — на дороги місцевого значення, за які відповідають голови ОДА, 5% передбачено на безпеку руху, за розподіл відповідає міністр інфраструктури. Так виглядають 100% Дорожнього фонду на 2018 рік.

"Укравтодор" відповідає за 60% коштів, що становить близько 18 млрд грн на дороги державного значення. З цієї суми близько 7 млрд грн піде на погашення старих боргів.

— Борги перед підрядниками чи кредиторами?

— Перед кредиторами: міжнародними фінансовими організаціями, українськими банками, іншими кредиторами. Це 6-7 млрд грн, тож нам залишиться 10-11 млрд грн, з чого 5 млрд грн нам потрібно на утримання та експлуатацію доріг. На ремонти залишиться 7-8 млрд грн.

Це набагато менше, ніж у 2017 році передбачено на дороги державного значення. Однак завдяки останнім рішенням Кабміну "Укравтодору" додатково виділяється 6 млрд грн на два важливі коридори: М-12 (Стрий — Тернопіль — Вінниця — Кропивницький — Знам'янка) та М-03 (Київ — Харків — Довжанський).

Виходить, у нас буде більше фінансування: тільки 14 млрд грн на дороги державного значення. Нам потрібно більше, але це вже непогано.

— Коли і за які кошти планується почати будівництво дороги Гданськ — Одеса?

— Польща свою частину вже зробила, вони вже побудували автобани до кордону. Там ще невеликі частини треба добудувати, але я сподіваюся, що за кілька років буде зроблений новий коридор. Що стосується Go Highway в Україні, то ми вже почали роботу.

У 2017 році повністю завершимо ремонт ділянки між Львовом і Тернополем. Вже почали масштабні роботи у Вінницькій та Хмельницькій областях. Скоро підпишемо договір з китайською компанією, яка виграла тендер на реконструкцію дороги, фінансування — кредити МФО, далі буде Черкаська область.

Паралельно ми підписали договір з італійськими інженерами, які робитимуть технічні дослідження для будівництва автобану між Краковцем, Львовом через Умань на Одесу, через Умань до Кропивницького і до Миколаєва. Строк завершення робіт за цим проектом — кінець 2018 року.

— Ще один важливий проект — траса Одеса — Рені, яка ще рік тому була у жахливому стані. Коли буде завершений ремонт цієї дороги?

— У 2017 році буде зроблено 70% цієї дороги, у 2018 році — решта.

— Ваша цитата: "Завдяки дорогам у Польщі ми вигравали вибори". Тему доріг в Україні ледь не в кожному виступі використовують президент та прем'єр. Очевидно, що для них дороги — дуже важлива тема. Як часто ви зустрічаєтеся з прем'єром та президентом?

— Часто зустрічаюся і з прем'єром, і з президентом. З прем'єром дуже тісно співпрацюємо, не тільки проводимо перевірки, а також спільно працюємо в Кабміні з питань розвитку доріг в Україні. З президентом спільно їздимо на перевірки та відкриваємо дороги.

Думаю, що завдяки дорогам можна вигравати вибори. За результатами різних соцопитувань, однією із найважливіших речей для людей в Україні є дороги. Не бачу нічого поганого в тому, що політики піаряться на дорогах. Думаю, це правильний підхід. Виділяються гроші, ми робимо, що можемо, щоб покращити ці дороги.

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

— Куди платникам податків скаржитися, якщо вони пошкодили своє авто через погану якість дорожнього покриття? Чи були в Україні випадки, коли громадянам відшкодовували кошти, витрачені на ремонт машини?

— Я не знаю, чи були, але є законна підстава для таких претензій і скарг, щоб звертатися в суд. Я би так відповів: якщо, як ви сказали, 25 років крали гроші платників податків, то результат є такий, який є. Коли не виділяються кошти на дороги, то не можна очікувати, що вони будуть дуже гарні — так не буває.

Крім того, є проблеми з перевантаженими вантажівками. Нам потрібно змінити культуру людей та поважати закон.

— Назвіть найбільші проекти, заплановані на найближчий час, та терміни їх реалізації.

— Тендер на М-12. У нас є 4 млрд грн на 2018 рік на цю дорогу. Львів — Умань — Одеса, а також напрямок на Миколаїв — Херсон. Це буде великий контракт. Стовідсотково це буде не одна компанія. Неможливо, щоб такі гроші використала одна компанія. Однак це буде великий обсяг робіт і великий обсяг фінансування.

Також зараз в роботі три міжнародні контракти. Частина М-12, про яку я вже сказав, у Хмельницькій області. Там обсяг фінансування — близько 40 млн євро. Обхід Житомира на М-06 — це також 40 млн євро, це буде бетонна дорога.

Завершення робіт після розірвання контракту з італійською компанією на дорозі М-03, по-моєму, близько 50 млн євро. Також оголосимо новий тендер на Київ — Чернігів. Там буде контракт на понад 100 млн євро.

— У відкритому доступі є багато відео, на яких видно, що ремонти проводяться в дощ. Як ви плануєте ремонтувати та будувати дороги відповідно до сезону і погоди?

— Звичайно, роботи проводяться залежно від можливості і погодних умов, але в дорожньому будівництві є різні види робіт. Не можна класти асфальт, а катати асфальт можна. Різні інші роботи можна робити і в дощ.

Я бачив багато відео, де підрядні компанії працювали з порушеннями, але сподіваюся, що зараз цього вже нема. Якщо є реальні проблеми, то надсилайте відео.

— Скільки ви ще плануєте працювати в Україні і чого хочете досягти за цей час?

— Так довго, як мені дозволять моя дружина та діти, і як довго буде можливість робити свою роботу.

— Вже невдовзі у нас будуть європейські дороги?

— Я не можу сказати, що за рік або два вже будуть шикарні європейські дороги. Будемо робити все в рамках фінансових можливостей.

Я можу обіцяти, що ми реагуватимемо на всі порушення, будемо робити європейський контроль якості, запровадимо стандарти, як в Європі, будемо покращувати утримання доріг, безпеку руху, будувати переходи для пішоходів, острівці безпеки. Я можу обіцяти, що за часів моєї роботи це буде виконуватися. Що буде далі — не знаю.