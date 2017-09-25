Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах

Что будет с Дорожным фондом, хватит ли средств на ремонт дорог, когда в Украине начнут строить европейские автобаны, и почему руководитель Укравтодора часто встречается с президентом и премьером. ЭП поговорила с главой дорожного ведомства.(Укр.)

Виконуючий обов'язки керівника "Укравтодору", поляк Славомір Новак — один з небагатьох іноземців, який залишився працювати в Україні на топ-посаді.

На відміну від іншого поляка — екс-голови Укрзалізниці Войцеха Балчуна — Новак має підтримку президента, прем'єра та профільного міністра.

До цього він працював міністром транспорту і водного господарства Польщі, але в 2013 році був змушений піти у відставку через скандал з годинником Ulysse Nardin за 5,5 тисяч доларів, який він не включив у декларацію.

Тепер на його руці годинника не видно. Вдягнений у стильний костюм, з гарною зачіскою, він радше нагадує актора, аніж людину, яка відповідає за українське "бездоріжжя".

Помічниця керівника Укравтодору перед інтерв'ю радить не питати про "смотрящих", бо "він навіть таких слів не знає". "Це зовсім інший менталітет, ви в цьому переконаєтеся після перших хвилин спілкування", — запевняє вона.

Нижче — про Дорожній фонд, найбільші проекти Укравтодору та терміни їх реалізації, фінансування на найближчі роки, будівництво платних доріг та зустрічі з Порошенком та Гройсманом. А ще — про кримінальні справи проти екс-чиновників Укравтодору та про народних депутатів, які приходять до Новака покричати.

— Перші дні на новій посаді, за вашими словами, ви ходили з круглими очима та були неприємно вражені безпомічною та млявою структурою, яку вам ввірили. Що змінилося з тих часів? Ви пристосувалися до українських реалій?

— Я сподіваюсь, що українські реалії пристосувалися до мене. На початку завжди важко. Я був новою людиною на цій роботі.

Також є різниця між менталітетами, українським та моїм особистим. Але я сподіваюсь, що після цих 11 місяців мені вдалося трохи змінити структуру і менталітет в Укравтодорі, тому що без зміни менталітету та якості праці ми б не досягли того, що маємо на цей час.

— Ви прийшли в Укравтодор зі своєю командою чи працюєте з людьми, які вже були в структурі?

— І так, і так.

— З вами працює багато поляків?

— Поляків ні. Є тільки один радник з Польщі, якого я взяв з собою. Він відповідає за проекти, які будемо робити в рамках безпеки руху, а також за проект, який ми плануємо на наступний рік – інтелектуальні транспортні системи. Ми спільно будували таке в Польщі — камери контролю швидкості, ваговий контроль тощо. Хочемо зробити це й в Україні.

— Вам не заважали запрошувати в команду потрібних людей? Ніхто не пропонував своїх кандидатів — тут це поширена практика.

— Ні. З боку Кабміну, інших політиків, які підтримують мою роботу в Укравтодорі, жодного впливу на кадрові рішення не було. Це, на мою думку, правильна ситуація.

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

— Хочу навести дві цитати прем'єр-міністра, які він сказав з різницею в два місяці.

Перша: "Ми не будемо зупинятися, і вже фактично через 5-7 років українські дороги будуть абсолютно в нормальному якісному стані". І друга: "Через 3-5 років ситуація в дорожньому господарстві буде змінена докорінно".

То скільки треба часу, щоб кардинально виправити ситуацію з українськими дорогами? Три, п'ять, сім?

— Я думаю, що після першого року нашої роботи в Укравтодорі вже видно перші результати. Ще небагато, але зміни вже почалися. Скільки часу нам потрібно? Точно треба декілька років і стабільне фінансування, бо проблеми з дорогами в Україні дійсно великі.

Ви знаєте, що в Україні 170 тисяч км доріг, з яких 50 тисяч км доріг державного значення. Якщо б ми планували відновлювати тільки 5 тисяч км в рік, на це знадобилося б близько 50 млрд гривень на рік. Я кажу про дороги державного значення. На повне відновлення цієї мережі нам потрібно мінімум 10 років. Як я розумію, прем'єр мав на увазі, що буде видно результат від цієї роботи.

Дуже важливо, щоб запрацював Дорожній фонд. Я завжди це підкреслюю, тому що в Україні мало хто звернув увагу на цю реформу. Це масштабна, основна реформа дорожньої галузі – децентралізація доріг і Дорожній фонд. Після того як це запрацює, ситуація буде набагато краща. Можна сказати, що за два-чотири роки вже будуть кардинальні зміни.

— Що мається на увазі під словами "кардинальні зміни"? Тобто через певний проміжок часу в Україні дороги будуть на рівні Німеччини, Польщі або тієї ж самої Росії…

— Я розумію, що з точки зору журналістики дуже цікаво порівнювати з Європою. Це буде нормальний європейський стандарт доріг. Це буде нормальна, здорова дорога мінімум на 10 років. Що стосується автобанів — це зовсім інша ситуація. На автобани потрібно набагато більше грошей. Якщо ми говоримо про державні та місцеві дороги, то за 4-7 років українці відчують реальні зміни.

Як в Польщі та в Німеччині будуть дороги державного та місцевого значення. Автобани — інша історія. На будівництво автобанів нам потрібно європейське фінансування, наразі я не бачу в Україні таких ресурсів, які б нам дозволили їх будувати.

— Щодо фінансування на поточний рік називаються різні цифри. Можете розповісти, скільки вже витрачено і скільки очікуєте отримати до кінця року?

— З урахуванням всіх джерел фінансування без проектів міжнародних фінансових організацій на дороги заплановано близько 26-27 млрд гривень. Це загальна сума на утримання, погашення боргів і будівництво.

Близько 16 млрд гривень з цієї суми — гроші, які Мінфін запланував за рахунок митного експерименту. І це наразі реальна проблема тому що надходження з митного експерименту не надходять за таким графіком, як очікувалося. Причому ситуація по різних областях є різною, що також несправедливо.

І найголовніше, що розпорядником цих коштів є не Укравтодор, а облдержадміністрації. Ми рахуємо ці гроші також у загальних обсягах надходжень на ремонт доріг, але відповідальність за них несуть голови ОДА.

Що стосується бюджетних та кредитних коштів (за які відповідає Укравтодор — ЕП), які були заплановані на поточний рік, то загальна сума становить близько 8-9 млрд гривень, з яких ми використали понад 50%. Я не бачу ризику невикористання грошей в цьому році з джерел, за які ми відповідаємо.

— Ви говорили про митний експеримент. Він запланований до кінця 2017 року. Тобто на наступний рік він не залишиться в нинішньому вигляді? Вже відомо, що буде далі?

— Ще ні. На останньому бюджетному комітеті, який я відвідав, мав розмову з депутатами. Вони говорили, що хочуть підтримати митний експеримент. Однак поки що зарано говорити, що буде в майбутньому. Це буде рішення Верховної Ради.

Все, за що ми відповідаємо, та що ми робимо спільно з Кабміном — це підготовка на наступний рік планів, проектів документацій, тендерів та забезпечення фінансування в рамках Державного фонду та окремих бюджетних програм. Якщо я не помиляюся, то близько 33 млрд гривень Мінфін нам хоче забезпечити за рахунок Дорожнього фонду і ще 6 млрд додатково за рахунок окремих бюджетних програм.

І знову таки з 33 млрд гривень близько 11,5 млрд гривень піде на дороги місцевого значення — тобто це будуть кошти, якими буде розпоряджатися місцева влада. Це те, що я говорив про фундаментальну реформу в Україні — не тільки передати дороги на рівень областей, але й забезпечити їх фінансуванням. Укравтодор розпоряджатиметься рештою — близько 18-19 млрд гривень і 6 млрд додаткового фінансування.

— Ще одна цитата прем'єра: "За неналежний ремонт доріг я хочу жорсткої відповідальності. Починаючи від того, щоб відновити те, що пошкоджено, а з іншого - мають нести кримінальну відповідальність". Які штрафи та покарання передбачені за неякісні дорожні роботи?

— Тут варто почати з іншого. По-перше, ми докорінно змінили систему контролю якості в Україні. На сьогоднішній день ми маємо чотири рівні. Перший — технагляд на рівні обласної служби. На будівельному майданчику завжди повинен бути інженер з технагляду, який контролює хід робіт.

Другий рівень — центральний. Ми створили в рамках Укравтодору спеціальну організацію (Дорожній контроль якості — ЕП), яка відповідає за контроль якості. Це підприємство підпорядковується безпосередньо Укравтодору, і я можу їм сказати, де сьогодні, а де завтра провести перевірку.

Третій рівень, який ми будемо впроваджувати — це незалежний нагляд FIDIC. Він повинен відповідати тільки за масштабні інвестиції, бо є дуже дорогим. Вартість технагляду FIDIC становить від 3% до 5% вартості робіт — це дуже багато. Поки що грошей на фінансування цього проекту нема.

Четвертий рівень – це громадський нагляд. Щоденно ми отримуємо багато звернень від громадян, які надсилають нам відео та фото випадків, де є порушення при виконанні робіт. В цій ситуації ми одразу реагуємо і беремо на контроль. Це про контроль якості.

Друга частина — відповідальність приватних підрядників. Передусім, з цього року ми проводимо всі ремонти з гарантією мінімум в 5 років, а на багато робіт є гарантія підрядника в 10 років. Крім того, ми ввели масштабні перевірки по всій країні, які проводимо двічі на рік. Виявлені недоліки та дефекти кожен підрядник повинен усунути у відповідні строки.

— Вже є приклади?

— Так, звичайно!

— Можете навести?

— Дуже багато, це звичайна річ. Я чув багато претензій до дорожників, що роботи виконуються неякісно. Можливо, так і було, але недоліки — звичайна практика при проведенні дорожніх робіт. Це як робити ремонт в квартирі — завжди виникають якісь проблеми. Така ж ситуація на дорогах. Питання в іншому — усі недоліки мають бути усунуті, за власний кошт підрядника.

Ми вже проводили перевірки і на основі цих висновків підрядна організація зобов’язана усунути всі недоліки. І так було, таких недоліків багато. На сьогоднішній день 80-90% усунуто. Якщо решту підрядники не усунуть, то будемо судитися.

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

— Багато таких випадків?

— Ні, не багато. Як правило, підрядні організації виправляють недоліки швидко і за свій рахунок.

— Наскільки добре заробляють контролери? Чи зможуть вони встояти від спокуси, щоб не показати у звітах інформацію, яка не відповідає дійсності — завищити якість виконаних робіт?

— Коли є різні рівні контролю якості, то зробити як було раніше важко. Мені розповідали, що раніше ставили тільки печатки. На сьогоднішній день вже не так легко пройти контроль якості. Якщо на рівні області, можливо, і можна домовитися, то у межах центрального нагляду вже я вирішую, хто, куди й коли їде на перевірку.

— Коли в Україні розпочнеться будівництво платних доріг?

— Чим швидше, тим краще.

— Заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань нещодавно заявив, що воно розпочнеться після виборів президента і парламенту. Чому саме після виборів? Тобто, це політичне питання, а не економічне?

— Дякувати Богу політичних питань тут немає, тут є тільки фінансові. По-перше, нам потрібні зміни до Закону про концесію і ми спільно з транспортним комітетом їх напрацювали. Адже той закон, який є сьогодні, не дозволяє втілити ідею будівництва платних доріг.

Зокрема, для концесіонера має бути урядова гарантія трафіку. Тобто якщо трафік є меншим, ніж передбачено в угоді з концесіонером, то держава повинна цю різницю покривати. Це також нормальний європейський стандарт — кожна платна дорога в ЄС побудована за такою системою.

Якщо ці зміни до закону будуть ухвалені, сподіваюсь, що вже цього року ми зможемо запросити до переговорів найбільші європейські компанії. Після цього мінімум 1-2 роки нам необхідно на узгодження, після підписання концесійного договору треба ще мінімум 2 роки на побудування фінансування, потім проектування і вже тоді будівництво. Тому, думаю, що не раніше ніж за 3-4 роки.

— За часів Януковича із тих коштів, що виділялися на ремонт доріг, за призначенням використовувалися близько половини. Решта осідала в кишенях корупціонерів різних рівнів. Вам відомо, які "схеми" використовувалися для розкрадання коштів у цій сфері?

— Я не можу сказати, адже не знаю. Якщо ви знаєте, то ми повинні піти до НАБУ, СБУ або поліції та розповісти про такі факти. Мені розповідали, що раніше таке було, але сподіваюсь, що сьогодні вже немає, або є набагато менше. Я не можу взяти відповідальність за всіх, я відповідаю за себе і свою команду.

Буває, що до мене приходять депутати, і кричать, що "ось тут є приклад корупції". Я завжди прошу, щоб показали документи. Можливо, так воно й є, але я не поліція, не НАБУ і в мене просто немає інструментів для розслідувань. В мене є тільки внутрішній аудит. Коли в мене є хоч частина інформації, якій я повністю довіряю, одразу є звернення до правоохоронних органів та звільнення, і такі прикладі вже були.

— Прізвища ви не згадаєте?

— В усіх демократичних країнах є основне правило, що без доказу провини не можна нікого звинувачувати, тому я останній, хто буде називати прізвища, але якщо ви подивитеся на історію звільнень в Укравтодорі, то можете здогадатися.

— Чи відомо вам про кримінальні справи проти колишніх чиновників Укравтодору?

— Ні, тому що мені це не цікаво, це не моя відповідальність. Але я сподіваюся, якщо такі схеми дійсно були, то правоохоронці повинні цим займатися.

— Нещодавно рівень вашої зарплати став однією з ТОП-тем у ЗМІ. Можете розповісти про механізм її нарахування?

— Основна заробітна плата становить 13 тисяч гривень. Це просто божевільна сума коштів, скільки це буде в євро? (посміхається). Після додаткових надбавок та премій це близько 100 тисяч гривень без відрахувань.

— Ви вже згадували про Дорожній фонд, який повинен запрацювати з 1 січня. Як він буде наповнюватися і хто буде розпорядником цих коштів?

— Наступного року до Дорожнього фонду будуть направлятися 50% від надходжень з акцизу, в 2019 році — 75%, а в 2020 році вже 100%. Це означає, що з року в рік сума буде зростати і це дуже добре.

На 2018 рік у Дорожньому фонді буде близько 30-34 млрд гривень. 60% від цієї суми піде на дороги державного значення, за які буде відповідати Укравтодор, 35% — на дороги місцевого значення, за які відповідають голови ОДА і 5% передбачено на безпеку руху, за розподіл відповідає міністр інфраструктури. Так виглядають 100% Дорожнього фонду на наступний рік.

Ми як Укравтодор відповідаємо за 60% коштів, що становить близько 18 млрд гривен на дороги державного значення. З цієї суми близько 7 млрд піде на погашення старих боргів.

— Борги перед підрядниками чи кредиторами?

— Перед кредиторами — міжнародні фінансові організації, українські банки та інші кредитори. Це 6-7 млрд, тож нам залишиться близько 10-11 млрд, з чого 5 млрд нам потрібно на утримання та експлуатацію доріг. На ремонти залишиться 7-8 млрд.

Це набагато менше, ніж цього року передбачено на дороги державного значення. Але завдяки останнім рішенням Кабміну передбачено для Укравтодору на 2 важливі коридори в Україні — М-12 (Стрий - Тернопіль - Вінниця - Кропивницький - Знам'янка) та М-03 (Київ - Харків - Довжанський) — додатково 6 мільярдів.

Виходить, в нас буде вже більше фінансування — тільки 14 млрд гривень на дороги державного значення. Нам потрібно більше, але вже не погано.

— Щодо дороги Гданськ-Одеса. Коли планується розпочати будівництво та за які кошти?

— Польща свою частину вже зробила, вони вже побудували автобани до кордону. Там ще невеликі частини треба добудувати, але, я сподіваюсь, що за кілька років буде зроблений новий коридор. Що стосується Go Highway в Україні, то ми вже розпочали роботу.

В цьому році повністю завершимо ремонт ділянки між Львовом і Тернополем. Вже почали масштабні роботи в Вінницькій області, в Хмельницькій області. Зараз ми підпишемо договір з китайською компанією, яка виграла тендер на реконструкцію дороги за рахунок кредитів МФО, далі буде Черкаська область.

Паралельно ми також підписали договір з італійськими інженерами, які робитимуть технічні дослідження для будівництва нового автобану — це вже автобани між Краковцем, Львовом через Умань на Одесу, через Умань до Кропивницького і до Миколаєва. Строк завершення робіт за цим проектом — кінець 2018 року.

— Ще один важливий проект — це траса Одеса-Рені, яка ще рік потому була у жахливому стані. Коли буде завершений ремонт цієї дороги?

— В цьому році буде зроблено 70% цієї дороги і на наступний — решта. Можемо сказати, що до кінця 2018 року буде повністю завершено ремонт цієї дороги.

— Ваша цитата: "Завдяки дорогам у Польщі ми вигравали вибори". Тему доріг в Україні ледь не в кожному виступі використовують президент та прем'єр. Очевидно, що для них дороги — дуже важлива тема. Як часто ви зустрічаєтеся з прем'єром та президентом?

— Часто зустрічаюся і з прем'єром, і з президентом. З прем'єром дуже тісно співпрацюємо, не тільки проводимо перевірки, а також спільно працюємо в Кабміні з питань розвитку доріг в Україні. З президентом спільно їздимо на перевірки та відкриваємо дороги.

Я думаю, що дійсно завдяки дорогам можна вигравати вибори. За результатами різних соцопитувань, однією із найважливіших речей для людей в Україні є дороги. Не бачу нічого поганого в тому, що політики піаряться на дорогах. Я думаю, що це правильний підхід. Виділяються гроші, ми робимо що можемо, щоб покращити ці дороги.

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

— Куди платникам податків скаржитися у разі, якщо вони пошкодили свій транспортний засіб через погану якість дорожнього покриття? Взагалі, чи були в Україні випадки, коли громадянам відшкодовували кошти, витрачені на ремонт авто?

— Я не знаю, чи були, але є законна підстава для таких претензій і скарг, щоб звертатися в суд. Я би так відповів: якщо, як ви сказали, 25 років крали гроші платників податків, то результат є таким, який є. Коли не виділяються кошти на дороги, то не можна очікувати, що вони будуть дуже гарні — так не буває.

Крім того, є проблеми з перевантаженими вантажівками. Нам потрібно змінити культуру людей та поважати закон.

— Можете назвати найбільші проекти, які заплановані на найближчий час та терміни їх реалізації.

— Це буде тендер на М-12. У нас є 4 млрд гривень на наступний рік на цю дорогу. Львів – Умань – Одеса, а також напрямок на Миколаїв-Херсон. Це буде великий контракт. Стовідсотково це буде не одна компанія, бо неможливо, щоб такі гроші використала одна компанія. Але це буде великий обсяг робіт і великий обсяг фінансування.

По-друге, зараз в роботі три міжнародні контракти. Частина М-12, про яку я вже сказав, в Хмельницькій області. Там обсяг фінансування близько 40 млн євро, обхід Житомира на М-06 – це також 40 млн євро, це буде бетонна дорога. І завершення робіт після розірвання контракту з італійською компанією на дорозі М-03, по-моєму, близько 50 млн євро.

І зараз також оголосимо новий тендер на Київ-Чернігів. Там буде контракт на понад 100 млн євро.

— У відкритому доступі є велика кількість відео, думаю, що деякі з них ви вже бачили, на яких видно, як ремонтні роботи проводяться в дощ. Як взагалі ви плануєте ремонт та будівництво доріг відповідно до сезону і погоди?

— Звичайно, роботи проводяться в залежності від можливості і погодних умов, але в дорожньому будівництві є різні види робіт. Не можна класти асфальт, а катати асфальт вже можливо. Різні інші роботи, наприклад мостові, можна робити і в дощ.

Я бачив багато відео, де підрядні компанії працювали із порушеннями, але сподіваюся, що на сьогоднішній день цього вже немає. Якщо є реальні проблеми, то надсилайте відео.

— Скільки ви ще плануєте працювати в Україні та чого хочете досягти за цей час?

— Так довго, як мені дозволить моя дружина та діти, і як довго буде можливість робити свою роботу.

— І вже найближчим часом у нас будуть європейські дороги?

— Я не можу сказати, що за рік або два вже будуть шикарні європейські дороги. Будемо робити все в рамках фінансових можливостей.

Я можу обіцяти, що ми реагуватимемо на всі порушення, будемо робити європейський контроль якості, запровадимо стандарти, як в Європі, будемо покращувати утримання доріг, безпеку руху, будувати переходи для пішоходів, острівки безпеки. Я можу обіцяти, що за часів моєї роботи це буде виконуватися. Що буде далі — не знаю.