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НБУ дозволив Тігіпку купити "дочку" російського Сбербанку

Вівторок, 7 листопада 2017, 19:20

Національний банк України 7 листопада погодив набуття істотної участі в ПАТ "ВіЕс Банк" бізнесмену Сергію Тігіпку.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Нацбанк погодив  громадянину України Сергію Тігіпку набуття опосередкованої істотної участі в розмірі 99,9% статутного капіталу ПАТ "ВіЕс Банк" через компанію Bailican Limited (Республіка Кіпр), яка придбає 99,9% акцій банку", - повідомляє прес-служба.

В даний час 99,9% акцій "ВіЕс Банку" опосередковано належать Сбербанку Росії.

Станом на 1 липня за розміром активів "ВіЕс Банк" займав 28-е місце (3,6 млрд гривень) серед 88 діючих банків.

Нагадаємо, нещодавно Тігіпко купив неплатоспроможний банк "Новий". Він також є власником ТАСкомбанку і Universal Bank.

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Економічна правда

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