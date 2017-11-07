НБУ разрешил Тигипко купить "дочку" российского Сбербанка

Национальный банк Украины 7 ноября согласовал приобретение существенного участия в ПАО "ВиЕс Банк" бизнесмену Сергею Тигипко.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Нацбанк согласовал гражданину Украины Сергею Тигипко приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% уставного капитала ОАО "ВиЕс Банк" через компанию Bailican Limited (Кипр), которая приобретет 99,9% акций банка", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время 99,9% акций "ВиЕс Банка" опосредованно принадлежит Сбербанку России.

По состоянию на 1 июля по размеру активов "ВиЕс Банк" занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

Напомним, недавно Тигипко купил неплатежеспособный банк "Новый". Он также является владельцем ТАСкомбанка и Universal Bank.

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Экономическая правда