OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Укргазвидобування, про офшори Порошенка, про ВВП, про теплі кредити, про Нафтогаз, про ЗВР.

Про теплі кредити. У 2018 році в бюджет буде закладено більше коштів для фінансування "теплих" кредитів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Про золотовалютні резерви. Міжнародні резерви Національного банку в жовтні зросли на 0,5% до 18,736 мільярда доларів.

Про 4G. Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила початок проведення 4G тендера у діапазоні 2600 МГц на 23 січня 2018 року.

Про УГВ. "Укргазвидобування" силами власного бурового підрозділу "Укрбургаз" за 10 місяців 2017 року досягла обсягів буріння в 198 тисяч метрів.

Про "Нафтогаз". Лобістом НАК "Нафтогаз України" виступав Вільям Браян, який вже більше 8 років працює в американському уряді.

Про офшори Порошенка. Метою створення офшорів в інтересах президента Петра Порошенка могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".

Про ВВП. Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році на рівні 2% і на 3% в 2018 році.

Хочете знати більше?

Від британської королеви до Порошенка: які таємниці чиновників розкрив Paradise Papers

Про що свідчать резонансні знахідки журналістів та нові витоки, які стосуються України.