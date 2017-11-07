Від британської королеви до Порошенка: які таємниці чиновників розкрив Paradise Papers

Про що свідчать резонансні знахідки журналістів та нові витоки, які стосуються України.

Однією з найбільш резонансних тем у всьому світі стали нові викриття чиновників і політиків завдяки черговому витоку даних про офшорні операції.

В рамках проекту Paradise Papers журналісти з 67 країн отримали доступ до нових секретних документів, які розкривають фінансові зв'язки та махінації представників істеблішменту.

Документи вказують на те, що найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трлн євро. Гроші зберігали в офшорах 19 острівних держав, серед яких — Аруба, Багамські острови, Домініканська республіка, Вануату, Самоа, Тринідад і Тобаго.

Українські чиновники теж стали героями розслідувань. Так, журналісти опублікували нову інформацію про Петра Порошенка. Вона може свідчити, що президент створював компанії в іноземних юрисдикціях для мінімізації податків.

Про найбільш резонансні знахідки журналістів та про нові витоки щодо України — в матеріалі ЕП.

Що сталося

Поки світ обговорював результати проекту Panama Papers, що став можливим завдяки витоку інформації з юридичної компанії Mossac Fonseka, журналісти вже працювали над мільйонами нових офшорних документів.

5 листопада 2017 року стало відомо про новий витік інформації з внутрішнього архіву файлів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів, який отримав назву Paradise Papers — "Документи з райських островів".

У розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung потрапила неймовірна кількість інформації — 2,6 терабайта (11,5 млн файлів) PDF-файлів, фотографій, електронної пошти та внутрішньої бази даних офшорної компанії за 1970-2016 роки. Це більше, ніж загальний об'єм Wikileaks Cablegate, Offshore Leaks, Lux Leaks і Swiss Leaks.

Цією інформацією німецькі журналісти поділилися з Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ), в результаті чого світ побачили сотні резонансних розслідувань про світових лідерів та їх бізнес-угоди.

З усього масиву інформації для України є цінним листування юридичної компанії Avellum Partners, що обслуговує інтереси Петра Порошенка, з компанією Appleby, яка відмовила у створенні офшору для Порошенка, вирішивши, що ця операція має репутаційні ризики.

Головне — нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Чому нове розслідування журналістів важливе

Володіння офшорною компанією не є незаконним. Створення офшорної компанії можна розглядати як логічний крок для широкого спектру бізнес-операцій.

Тим не менш, документи свідчать, що реальною мотивацією для співпраці з офшорними компаніями більшості фігурантів було прикриття реальних власників компаній та ухилення від сплати податків.

Політики часто використовують довірених осіб для прикриття своїх бізнес-інтересів, а юрисдикцію інших країн — для ухиляння від сплати податків. Документи, які були отримані в результаті цих витоків, розкривають сотні злочинів, хабарництво та корумпованість глав держав.

Публікації спричиняють відставки чиновників, а правоохоронці починають свої розслідування. Однак найголовніше те, що можуть змінитися правила використання офшорів. Світові регулятори будуть набагато жорсткіше перевіряти операції з офшорними компаніями.

Оприлюднені у неділю документи Paradise Papers показують, що найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трлн євро.

Крім того, повідомляється про ухиляння від сплати податків корпораціями Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz та Bayer.

"Райський" компромат також стосується королеви Британії Єлизавети ІІ, держсекретаря США Рекса Тіллерсона, міністра торгівлі США Вілбура Росса. Є серед фігурантів скандалу й українці.

Королева Єлизавета ІІ

Завдяки "Райським документам" стало відомо, що близько 10 млн фунтів (13 млн дол) з приватних статків королеви Єлизавети ІІ інвестовані в офшори.

Їх у фонди на Кайманових островах і на Бермудах вкладало Герцогство Ланкастерське. Воно керує приватною власністю королеви, яка становить 500 млн фунтів.

Щоправда, у цьому нема нічого незаконного. Також нема даних про ухиляння Єлизавети ІІ від сплати податків.

Проте в документах видно, що гроші інвестовані у лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували у наживанні на бідних. Також "королівські гроші" знайдено в компанії Threshers.

Ця мережа британських магазинів збанкрутувала, залишивши по собі 6 тис безробітних та 17,5 млн фунтів несплачених податків.

Герцогство стверджує, що воно не причетне до рішень фондів, і додає: нема підтвердження, що королева знала про окремі інвестиції від її імені.

13 "друзів Трампа"

Щонайменше 13 людей з найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують у списках Paradise Papers.

У документах вказані міністр торгівлі Вілбур Росс, держсекретар Рекс Тіллерсон та віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес.

Також серед власників офшорних рахунків — радник Трампа Томас Баррак-молодший, гендиректор компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, радник президента Карл Айкан та головний радник Трампа з питань економіки Гері Кохн.

Крім того, повідомляється про шістьох донорів президентської кампанії Трампа: магната казино Шелдона Адельсона, магната нерухомості Джеффрі Палмера, мільярдерів Чарльза та Девіда Кохів, топ-донора республіканців Пола Елліота Сінгера, мільярдера Стіва Уінна та гендиректора компанії Renaissance Technologies Роберта Мерсера.

Топ-менеджер "Укртрансгазу"

На початку 2016 року на острові Мен для українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія начебто для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні.

За даними розслідування, до схеми виведення коштів міг бути залучений Альфа-Банк, а рахунок для фонду Олексієнка (наразі є членом правління "Укртрансгазу" – ЕП) вирішили відкрити у Банку Кіпру.

Олексієнко вже відповів на офшорні звинувачення. Топ-менеджер стверджує, що компанія була створена для довгострокового планування спадщини, а не для виведення валюти за кордон.

Пізніше стало відомо, що НАК "Нафтогаз" почалаа внутрішнє розслідування для перевірки інформації про податкові махінації топ-менеджера

Друг Януковича

Екс-нардеп від Партії регіонів та друг екс-президента Віктора Януковича — Антон Пригодський — також став фігурантом гучного журналістського розслідування офшорних рахунків.

Пригодський значиться як єдиний акціонер TUC Ltd. — компанії, зареєстрованій на Мальті в 2013 році, основною діяльністю якої є "здійснення судноплавної діяльності", включаючи придбання суден.

В розслідуванні вказується, що на 31 грудня 2014 року активи компанії оцінювали приблизно в 6,6 млн доларів.

Також повідомляється, що втрати становили близько 25,1 тис. доларів, що дозволило йому не платити податки на прибуток у 2014 році. Файл також показує, що TUC в липні 2015 року погодився орендувати моторну яхту Santa Maria T, побудовану в Нідерландах, без імені користувача.

За даними реєстру Мальти в грудні 2015 року, Пригодський став акціонером компанії Ala Int. Ltd., яка була заснована у 2011 році і займається кількома напрямками бізнесу, включаючи сільське господарство, управління майном та придбання прав інтелектуальної власності.

Радикальний віце-прем'єр

В "Райських паперах" опинився і колишній віце-прем'єр-міністр від Радикальної партії Валерій Вощевський.

У розслідуванні зазначається, що Вощевський значиться в реєстрі компаній Мальти як один з двох акціонерів і директорів Marfa Holding Ltd. разом із громадянином Мальтійської Республіки Марвичем Боргом.

Компанія була зареєстрована на Мальті 10 грудня 2013 року, у Вощевського — 1080 акцій, у Борга — 120.

Вказується, що компанія опинилася в статусі "розпуску" в Мальтійському реєстрі компаній у жовтні 2017 року".

Радник Джастіна Трюдо

Фігурує в скандалі і радник прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо — Стівен Бронфмен. Останній був залучений до переміщення багатомільйонного капіталу до офшорних територій.

Так, приватна інвестиційна компанія Bronfman Claridge протягом 25 років перераховувала мільйони доларів в сімейні компанії Лео Колбел — канадського бізнесмена і філантропа, який має тісні зв'язки з Бронфманом.

Ці операції начебто допомагали Бронфмену уникнути сплати податків в Канаді, США та Ізраїлі.

Інвестиції Кремля у Facebook і Twitter

Інвестор Facebook та Twitter — фонд DST Global — мав фінансові зв'язки з двома російськими державними компаніями.

"ВТБ Банк, який належить Кремлю, непомітно перерахував 191 млн доларів у інвестиційний фонд DST Global, який використовував ці гроші для придбання великої частки в Twitter у 2011 році", — йдеться у документах.

Крім того, підконтрольний Кремлю "Газпром" профінансував офшорну компанію, яка співпрацювала з DST Global щодо вкладення великих інвестицій у Facebook.

Цікавості цій історії додає нещодавній скандал пов'язаний з можливим втручанням Росії за допомогою соціальних мереж у президентські вибори США. Через це Facebook вже заявив, що планує внести зміни в механізм публікації політичної реклами.

А що там з Порошенко

Опубліковані дані свідчать про те, що ще до реєстрації панамського офшору юристи Порошенко хотіли створити офшорну компанію на острові Мен. Детально про це можна дізнатись із сюжету "Слідство-Інфо".

Листування, яке стало публічним завдяки витоку інформації, наводить на думку про те, що складна структура холдингу Порошенко свторювалась, щоб уникнути сплати податків, а не для того щоб передати компанію у так званий "сліпий траст" та продати компанію, як про це раніше заявляли юристи Порошенка.

Водночас, в компанії Avellum важжають висновки журналстів маніпулятивними.

У компанії заявляють, що першочерговою задачею було забезпечити структуру, яка б дозволила продати корпорацію.

"Міжнародна холдингова структура, розроблена для здійснення операції з продажу корпорації Рошен, повинна була забезпечити уникнення подвійного оподаткування з метою того, щоб усі податки повною мірою було сплачено саме в Україні, а не за кордоном. У разі продажу корпорації Рошен усі кошти були би перераховані кінцевому власнику в Україну, задекларовані та з них було би сплачено усі податки", — йдеться у заяві Avellum.

Що кажуть юристи

Далеко не всі опитані ЕП юристи погоджуються з позицією компанії, що представляє інтереси Порошенко.

На думку колишнього партнера-співзасновника Avellum Partners Костянтина Лікарчука, офшорна структура створювалась, скоріше за все, не лише для передачі у сліпий траст.

"Це класична структура для ведення операційної діяльності і для продажу. Я думаю, що переслідували відразу кілька цілей. Така структура потрібна для операційної діяльності, оскільки у нас непогана Конвенція про уникнення подвійного оподаткування з Нідерландами. На Кіпрі також мінімізуються платежі, а BVI як правило треба для продажу. Ти продаєш нижню структуру Кіпр-Нідерланди-Україна, і на BVI не платиш податків. Або продаєш структуру Нідерланди-Україна і не платиш податки на Кіпрі. Можна продавати і на рівні BVI і на рівні Кіпру", —пояснює Лікарчук.

За словами юриста, українське підприємство в траст передати дійсно важко, але і будувати саме таку структуру для відповідних цілей не потрібно. "Якусь структуру над нею будувати потрібно. З точки зору трасту підходить Кіпр-Україна, і не треба утримувати досить дорогу Голландію, яка потрібна тільки тоді, коли є грошові потоки", — зазначає Лікарчук.

Також, за словами юриста, дана структура у випадку продажу компанії, не передбачає сплату податків на території України.

"На території України вірогідніше не будуть сплачуватися податки. Навіть якщо ти будеш продавати українське підприємство від імені нідерландської компанії, адже ти все-одно отримаєш гроші на Голландію, хоча треба звісно додатково цю ситуацію аналізувати. Продаж швидше за все планувалася або на рівні Кіпру, або на рівні BVI - Кіпр без заходу грошей в Україну", — припускає юрист.

Те, що така структура могла бути використана для оптимізації сплати податків, не виключає також керуючий партнер компнаії Suprema Lex Віктор Мороз.

"Дійсно, з точки зору придбання української компанії, цікавішим видається структурування відповідної угоди з використанням інструментів у вигляді офшорних компаній і іноземних холдингів. Це дозволяє зробити операцію більш безпечною. Хоча і переслідування інтересів податкової оптимізації також виключати не можна", — припускає Мороз.

Ще один відомий український юрист, який побажав залишитися неназваним, вважає, що якби президент дійсно хотів сплатити податки в Україні, то таку структуру точно не створював би.

"Для чого ускладнювати, якщо є президент, який хоче продати компанію, сплативши всі податки? Для чого тоді ускладнювати цю всю структуру, насичуючи її Люксембургом, Голландією, Кіпром, BVI? Якщо у тебе є майно на території України, продай будь-ласка акції свого "Рошену" українського, сплати податки і спи спокійно.

Як гроші у разі продажу зайдуть в Україну? Ніяк. Хіба що їх по ланцюжку кидати як дивіденди, поки вони не дійдуть до офшорки BVI, якою володіє вже напряму Порошенко, і ось тоді вже ця офшорка може заплатити дивіденди Порошенку. Такий варіант можливий, але малоймовірний", — каже юрист.

Що гірше за острівні офшори

Саме твердження про те, що президент має намір "продати бізнес" виявилось дещо маніпулятивним, оскільки насправді Порошенко володіє десятками активів у різних сферах, від фінансової до аграрної. Детальний перелік цих активів, можна переглянути тут.

Натомість, ці активи ще більше підпадають під корупційні ризики, оскільки час від часу отримують, в тому числі державні замовлення.

І мова про їх передачу в сліпий траст навіть не йшла. Вони знаходяться в управлінні української компанії з управлінню активами — такого собі внутрішнього українського офшору. Так, українські компанії з управлінні активами створюються переважно для оптимізації податків.

Також величезною проблемою лишається те, що за останні роки небагато зроблено для того, щоб українська юрисдикція мала авторитет у світі. Навіть вітчизняні суб’єкти господарювання намагаються реструктуризувати бізнес за кордоном, щоб мати можливість бути захищеними у судах іноземних юрисдикцій.