Первый 4G тендер состоится в январе 2018 года

Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации утвердила начало проведения 4G тендера в диапазоне 2600 МГц на 23 января 2018 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В этот день среди претендентов будут определены участники тендера. Торги будут проходить "с голоса".

На конкурс будут выставлены частоты в диапазонах 2510-2545 МГц, 2565 - 2570 МГц 2630 - 2665 МГц и 2685 - 2690 МГц во всех регионах Украины.

Условия проведения тендера будут опубликованы на сайте регулятора до 10 ноября. Заявки на участие в нем будут приниматься с 13 ноября по 22 декабря включительно.

Вопрос проведения тендера в диапазоне 1800 МГц комиссия рассмотрит в первой декаде декабря.

Напомним, 4 июля Кабмин согласовал минимальную стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц на уровне 2,3 млрд грн.

9 августа им было согласовано проведение 4G тендера в диапазоне 1800 МГц с минимальной ценой на уровне 4 млрд грн.

Как сообщалось, украинский оператор мобильной связи lifecell совместно со шведским производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson провел тестирование потенциала и скорости технологии 4G.

Экономическая правда