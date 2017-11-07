Юристы об оффшорах Порошенко: для уплаты всех налогов такая структура не нужна

Целью создания оффшоров в интересах президента Петра Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

Такое мнение ЭП высказали известные украинские юристы.

По мнению бывшего партнера-соучредителя Avellum Partners Константина Ликарчука, оффшорная структура создавалась, скорее всего, не только для передачи фирмы в "слепой траст".

"Это классическая структура для ведения операционной деятельности и для продажи. Думаю, они преследовали несколько целей. Такая структура нужна для операционной деятельности, поскольку у нас неплохая конвенция об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

На Кипре также минимизируются платежи, а Британские Виргинские Острова (BVI), как правило, нужны для продажи. Ты продаешь нижнюю структуру Кипр-Нидерланды-Украина и на BVI не платишь налоги или продаешь структуру Нидерланды-Украина и не платишь налоги на Кипре. Можно продавать и на уровне BVI, и на уровне Кипра", - объясняет Ликарчук.

По словам юриста, украинское предприятие в траст передать действительно трудно, но строить именно такую ​​структуру для соответствующих целей не требуется.

"Какую-то структуру над ней строить нужно. С точки зрения траста подходит Кипр-Украина, и не надо удерживать дорогую Голландию, которая нужна только тогда, когда есть денежные потоки", - отмечает Ликарчук.

Также, по словам юриста, эта структура в случае продажи компании не предусматривает уплаты налогов на территории Украины.

"На территории Украины, вероятно, не будут уплачиваться налоги. Даже если ты будешь продавать украинское предприятие от имени нидерландской компании, ты все равно получишь деньги на Голландию. Продажа, скорее всего, планировалось или на уровне Кипра, или на уровне BVI - Кипр без захода денег в Украину", - предполагает юрист.

Того факта, что такая структура могла быть использована для оптимизации уплаты налогов, не исключает и управляющий партнер компнаии Suprema Lex Виктор Мороз.

"С точки зрения приобретения украинской компании интересным представляется структурирование соответствующего соглашения с использованием инструментов в виде оффшорных компаний и иностранных холдингов. Это позволяет сделать операцию более безопасной. Хотя преследование интересов налоговой оптимизации также исключать нельзя", - говорит Мороз.

Еще один известный украинский юрист, пожелавший остаться неназванным, считает: если бы президент хотел платить налоги в Украине, то такую ​​структуру он точно не создавал бы.

"Для чего усложнять, если есть президент, который хочет продать компанию, заплатив все налоги? Для чего усложнять структуру, насыщая ее Люксембургом, Голландией, Кипром и BVI? Если у тебя есть имущество на территории Украины, продай акции "Рошен", уплати налогов и спи спокойно.

Как деньги в случае продажи зайдут в Украину? Никак. Разве что их по цепочке "перебрасывать" как дивиденды, пока они не дойдут до оффшорки BVI, которой Порошенко владеет напрямую. Вот тогда эта оффшорка может заплатить дивиденды Порошенко. Такой вариант возможен, но маловероятен", - говорит юрист.

Как сообщалось, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

Юристы Порошенко заявляют, что действительно первоочередной задачей для создания международной холдинговой структуры для корпорации Рошен было обеспечение продажи корпорации Рошен в случае, если это будет возможно в соответствии с коммерческими условиями.

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Экономическая правда