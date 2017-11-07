ЕБРР ожидает рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%

Европейский банк реконструкции и развития подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году на уровне 2%, в 2018 году - на 3%.

Об этом сообщается в пресс-релизе банка, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время, отмечается в пресс-релизе, инфляция в стране замедляется, но по состоянию на сентябрь 2017 года все еще находится на высоком уровне – 16,4% в сравнении с прошлым годом.

Промышленное производство сократилось на 0,4% за первые восемь месяцев 2017 года в результате экономической блокады неподконтрольных территорий.

ЕБРР также отмечает, что успешный выпуск суверенных еврооблигаций знаменовал возвращение Украины на международные рынки капитала, однако предупреждает, что продолжение программы МВФ для Украины является неопределенным из-за неопределенности с реформами.

Как сообщалось, в октябре Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%.

ВБ также оставил без изменения прогноз роста экономики в 2018 и 2019 годах на уровне 3,5% и 4% соответственно.