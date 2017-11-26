OVERTIME: ГОЛОВНІ ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ ВИХІДНИХ

Про що всі говорили на вихідних? Про МАУ, Brexit та біткойни.

Про Коломойського. Коломойський хоче відсторонити колишніх партнерів AlixPartners від справи націоналізації Приватбанку.

Про МАУ. У МАУ заявили, що якщо національний лоукостер з'явиться, то скоро і помре.

Про Крим. Окупанти виставили на продаж завод шампанських вин "Новий Світ"

Про Brexit. Європейські банки за рік вивели з Великобританії 350 мільярдів євро через Brexit

Про біткойн. В суботу біткойн побив новий рекорд і коштував 8600 доларів. А в неділю вже 9000 доларів.

І його втрату. Власник криптогаманця втратив біткоінів на суму 117 тисяч євро після того, як скористався публічної мережею Wi-Fi в одному з ресторанів Відня.

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Тиждень у графіках: іномарки "захопили" Україну, а бізнес чекає на 27 тисяч перевірок

Чому імпортні автівки заполонили Україну, як зростає вітчизняний автопром та чому держава запланувала аж 27 тисяч перевірок бізнесу.