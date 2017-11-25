Тиждень у графіках: іномарки "захопили" Україну, а бізнес чекає на 27 тисяч перевірок
Автопром в Україні: імпорт проти вітчизняного виробництва
За три квартали поточного року в Україну було ввезено 109,6 тисячі легкових автомобілів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт машин виріс на 92%, а його митна вартість становила понад 1,5 млрд доларів (988 млн долл було у минулому році, — ЕП).
З цієї суми майже 1,2 млрд дол було витрачено на нові автомобілі, яких було завезено 60,5 тис. шт., а 346 млн дол —.на 49,1 тис. авто з пробігом.
Найбільшу кількість автомобілів в Україну було ввезено з країн ЄС — 69,6 тис., або 63% від загального обсягу імпорту легкових автомобілів за дев’ять місяців поточного року. Водночас, частка нових авто в євроімпорті становила 44%, ще 56% припали на автомобілі, що були в експлуатації.
Країною-лідером з постачання авто в Україну стала Німеччина, з якої ввезли 25 тис. машин: 5,5 тис. нових авто і 19,5 тис. з пробігом.
Паралельно з імпортом машин працював також і український автопром. Кількість виготовлених авто порівняно з першими трьома кварталами минулого року, також виросла майже удвічі.
Але, якщо порівнювати з кількістю імпортованих авто, це збільшення виглядає несерйозним.
Бізнес, увага: тебе йдуть перевіряти!
На 2018 рік заплановано 27 169 перевірок українського бізнесу органами державної влади. Найбільш поширені — від служби з надзвичайних ситуацій, служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, служби з питань праці.
Найбільша кількість перевірок очікується у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Варто додати, що кількість перевірок скорочується. Наприклад, в минулому році було проведено 48 935 перевірок.
Вибори, вибори…
Першу п'ятірку кандидатів на президентських виборах, якби вони відбувалися зараз, склали б Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко.
Про це свідчить дослідження, проведене 28 жовтня – 14 листопада Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс", Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою "Рейтинг" та Центром Разумкова.
Водночас, партійні вподобання не збігаються з рейтингом лідерів політичних сил.
Так, якби вибори відбулися у найбллижчий до опитування тиждень, то 5%-й бар’єр подолали б п’ять партій: "Батьківщина" Юлії Тимошенко, Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Опозиційний блок", "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, партія "За Життя" Вадима Рабіновича. При цьому партія Тимошенко лише трохи випередила б партію Порошенка.
"Радикальна партія" Олега Ляшка і "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового гіпотетично мають шанси також набрати потрібну кількість голосів за рахунок тих, хто ще точно не визначився.
У ВО "Свобода" ситуація гірша.
Вибірка становила 20 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення захоплених територій Донбасу та Криму). Статистична похибка вибірки не перевищує 0,7%.