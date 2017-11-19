OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Про Ryanair, Приватбанк і борги за тепло.
Про Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян нагадав, що переговори з лоукостером Ryanair тривають, і в них досягнуто значного прогресу.
Про Приватбанк. Колишня дружина співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова з подивом дізналася, що її рахунки були конвертовані в акції націоналізованого банку. Подала в суд. Суд виграла. Приватбанк і НБУ подали апеляцію.
Про дороги. Міністерство інфраструктури через Prozorro замовило послуги для створення платформи для контролю за ремонтом і будівництвом доріг.
Про борги за тепло. Віце-прем'єр пообіцяв, що борги підприємств, що виробляють і постачають тепло, будуть реструктуризовані і навіть списані.
Про корупцію. Компанії скандальних братів Дубневичів виграють тендери на поставку різних товарів "Укрзалізниці" вже багато років, згідно з повідомленнями ЗМІ. З'ясувалося, що не всі їх товари відповідають заявленим характеристикам і вимогам УЗ.
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