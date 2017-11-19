Екс-дружина Боголюбова відсудила у Приватбанку півмільярда

Геннадій Боголюбов, Олександр Дубілет, Олексій Мартинов

Колишня дружина екс-співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова через суд стягнула з Приватбанку на свою користь 500 мільйонів гривень.

Про це йдеться у судових матеріалах, передає FinBalance.

Жовтневий райсуд м. Дніпра своїм рішенням частково задовольнив позов Олени Боголюбової до Приватбанку – розірвав кілька депозитних договорів, укладених позивачем і відповідачем у 2014-2016 роках, та стягнув з Приватбанку на користь Олени Боголюбової 15,7 млн дол, 1,8 млн євро і 30,4 млн грн.

НБУ (разом з Фондом гарантування фігурує в справі як третя особа) та Приватбанк подали апеляційні скарги на це рішення.

Видання дізналося про рішення суду першої інстанції з ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області, тоді як текст безпосередньо рішення Жовтневого райсуду м. Дніпра засекречений.

Відповідно до судових матеріалів, за даними Боголюбової, 22 грудня 2016 року її кошти на рахунках у Приватбанку були списані (про що їй стало відомо з системи Приват24), хоча вона не надавала відповідних вказівок.

Нагадаємо, екс-співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов публічно розповідав, що в ході націоналізації Приватбанку були списані (примусово конвертовані в акції банку) в т.ч. вклади його колишньої дружини, з якою він розлучився 11 років тому.

Під вказану операцію bail-in у Приватбанку потрапили кошти пов’язаних осіб та вклади інших інвесторів загальним обсягом 29,4 млрд грн.

Після цього Фонд гарантування продав Приватбанк для Міністерства фінансів за 1 грн.

Раніше було оприлюднено копію повідомлення про претензії (notice of claim) Боголюбова, переданої згодом Кабінету міністрів.

Підписант зазначає, що, окрім громадянств України, Ізраїлю та Кіпру він має також громадянство Великобританії і висуває свої вимоги в рамках двосторонньої міжурядової угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій 1993 року, зберігаючи за собою право ініціювати арбітражне провадження у цій справі без подальшого повідомлення українського уряду.

Екс-власник Приватбанку вимагає від влади України відновити шляхом реституції його права на націоналізовану фінансову установу. Окрім прав на Приватбанк, заявник вимагає поновити його активи в банку, які були обмінені на акції додаткової емісії банку в рамках процедури bail-in.

Як альтернативну реституцію варіанту, Боголюбов готовий прийняти фінансову компенсацію його частки в Приватбанку до націоналізації, а також особистих коштів, що зберігаються у фінустанові.

Свої вимоги він аргументує тим, що він був позбавлений прав власності на банк у незаконний спосіб.