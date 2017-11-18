МІУ витратить 10 мільйонів для слідкування за Укравтодором
Міністерство інфраструктури оголосило тендер на розробку програмного комплексу "Прозоре будівництво" і публічного порталу CoST.
Про це йдеться у тендерній документації відомства, оприлюдненої в системі державних закупівель ProZorro.
Очікувана вартість закупівлі – 9,5 млн гривень.
Кінцевий термін подачі заявок – 17 грудня, початок аукціону – 23 січня 2018 року.
Відзначається, що метою створення системи є автоматизація управління інфраструктурними проектами, які будуються за публічні кошти і здійснюються державним агентством автомобільних доріг "Укравтодор" і підлеглими йому структурами або іншими підприємствами, підпорядкованими Мінінфрастуктурі.
Крім того, система створюється для громадського контролю за виконанням робіт з планування, проектування, будівництва і експлуатації автомобільних доріг, використанням бюджетних коштів і коштів міжнародних фінансових організацій в режимі реального часу.
Нагадаємо, 15 листопада керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак звітував перед міністрами.
Серед іншого, він розповів про те, скільки вдалося заощадити на закупівлях, які у агентства пріоритети по ремонту доріг і про важливість підвищення рівня безпеки на дорогах.
Економічна правда
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