МІУ витратить 10 мільйонів для слідкування за Укравтодором

Міністерство інфраструктури оголосило тендер на розробку програмного комплексу "Прозоре будівництво" і публічного порталу CoST.

Про це йдеться у тендерній документації відомства, оприлюдненої в системі державних закупівель ProZorro.

Очікувана вартість закупівлі – 9,5 млн гривень.

Кінцевий термін подачі заявок – 17 грудня, початок аукціону – 23 січня 2018 року.

Відзначається, що метою створення системи є автоматизація управління інфраструктурними проектами, які будуються за публічні кошти і здійснюються державним агентством автомобільних доріг "Укравтодор" і підлеглими йому структурами або іншими підприємствами, підпорядкованими Мінінфрастуктурі.

Крім того, система створюється для громадського контролю за виконанням робіт з планування, проектування, будівництва і експлуатації автомобільних доріг, використанням бюджетних коштів і коштів міжнародних фінансових організацій в режимі реального часу.

Нагадаємо, 15 листопада керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак звітував перед міністрами.

Серед іншого, він розповів про те, скільки вдалося заощадити на закупівлях, які у агентства пріоритети по ремонту доріг і про важливість підвищення рівня безпеки на дорогах.

Економічна правда