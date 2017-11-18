Кріплення заводу Дубневичів виявились неякісними - ЗМІ

Кріплення виробництва компанії "КРТ" братів-нардепів Дубневичів на випробуваннях показали показники гірші від встановлених вимог "Укрзалізниці".

Про це свідчить протокол лабораторних випробувань, передають "Наші гроші".

УЗ щорічно закуповує ці деталі на сотні мільйонів гривень саме у дилерів компанії Богдана та Ярослава Дубневичів.

Згідно з документом, тільки 5 примірників рейкових скріплень з 32 зразків відповідали основному параметру, який характеризує якість - притискному зусиллю до шпал.

Залізниця вимагає, щоб це зусилля становило не менше 25 кН. Однак йому відповідало лише 5 скріплень, інші показали на 5-35% гірші результати.

Випробування проведені у випробувальному центрі "НВЦ "Надійність" на замовлення НАБУ, яке веде кримінальне провадження щодо закупівлі скріплень "Укрзалізницею".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" до цього року завжди вказувала у тендерній документації вимогу притискного зусилля 25 кН. Хоча у внутрішній технічній документації залізниця знизила вимоги на 10% ще у 2012 році.

Це сталося після того, як у 2011 році виявилося, що 40% деталей від "КРТ" деформувалися під час використання.

У серпні 2017 року УЗ вперше провела закупівлю у дилерів "КРТ" скріплень з вимогою до зусилля 20 кН (на суму 21,25 млн грн.)

Після публічного розголосу на наступні торги "Укрзалізниця" повернула вимогу 25 кН. Однак при цьому залізниця відхилила дешевшу на 20% пропозицію фірми "Механіка" на користь "ВМ трейдинг" з продукцією "КРТ".

20 листопада в АМКУ відбудеться розгляд скарг "Механіки" на рішення тендерного комітету філії "Центр забезпечення виробництва".

Як зазначає видання, це вже друге випробування, яке проводило НАБУ в рамках кримінального провадження.

Раніше було проведено одночасне випробування продукції "Механіки" і "КРТ". Воно показало, що скріплення від "КРТ" знову мають менше 25 кН притискне зусилля, а у їхніх конкурентів навпаки - вище.

Як повідомлялося, 16 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Генеральна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі зловживань в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою отримання корупційних доходів.

"Під підозрою громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія", - повідомляв Омелян.

У ГПУ пізніше підтвердили, що обшуки пов'язані із закупівлею "Укрзалізницею" залізничних скріплень.

Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів.

Зокрема, більше року НАБУ проводить розслідування у відношенні високопоставлених чиновників "Укрзалізниці", які в обхід системи закупівель Prozorro через підвідомче підприємство "Коростенський завод залізобетонних шпал" закуповували продукцію за завищеними цінами у належних Дубневичам фірм, у результаті чого залізниці було завдано збитків на 26 млн грн.

На початку квітня НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень.

Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.

Нинішній член правління "Укрзалізниці" Сергій Михальчук у 2009-2011 роках був заступником гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку сплачувала мільйони гривень.