Підприємства теплокомуненерго спишуть борги перед Нафтогазом - Зубко

Закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго дозволить компаніям списати 6 мільярдів гривень боргів перед НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Прийнятий парламентом в листопаді 2016 року закон №5273 про реструктуризацію боргів теплопостачальних і теплогенеруючих організацій дозволить компаніям розібратися з боргами, списати штрафи і пені.

До реєстру реструктуризації вже включені 185 підприємств, 32 знаходяться в процесі розгляду, а ще 7 в процесі включення.

"Закон про реструктуризацію заборгованості підприємств відкриває шлях до реструктуризації 14,7 млрд грн, які всі ці роки лежали на плечах комунальних підприємств і українців", - сказав він.

"Ми маємо можливість 8,7 млрд грн реструктуризувати на п'ять років, а завдяки виконанню графіків реструктуризації списати з комунальних підприємств 6 млрд грн боргів", - зазначив віце-прем'єр.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Верховна Рада прийняла закон про реструктуризацію заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств за спожиті енергоносії. "За" відповідний законопроект проголосували 245 народних депутатів.

Як повідомлялося, у вересні НАК "Нафтогаз України" списав заборгованість за використаний газ 65 підприємствам теплоенергетики в сумі понад 385 млн гривень.

Економічна правда