OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "борг Януковича", про рекордний транзит газу, про "маски-шоу", про авто на "бляхах".

Про транзит газу. Транзит російського газу через українську газотранспортну систему досяг рекордного показника за останні 7 років - 80,8 мільярда кубічних метрів.

Про гроші. Національний банк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Про авто на "бляхах". Кабінет міністрів запропонував ввести реєстрацію авто на "єврономерах".

Про Дубневичів. Національна поліція провела близько 50 обшуків по справі корупції на Укрзалізниці. Дубневичі під підозрою.

Про Клюєвих. Так званий "арбітражний суд" в окупованому Росією Криму ввів процедуру спостереження відносно "Бета Солар", що займається виробництвом сонячної електроенергії.

Про "маски-шоу". Народні депутати більшістю голосів підтримали законопроект, який захищає підприємців від тиску силовиків.

Про "борг Януковича". Російська Федерація розглядає можливість продажу "боргу Януковича" розміром 3 мільярди доларів іншій державі.

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