Транзит російського газу через Україну побив 7-річний рекорд

Транзит російського природного газу через українську газотранспортну систему досяг рекордного показника за останні 7 років - 80,8 мільярда кубічних метрів.

Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора ГТС "Укртрансгаз".

"Станом на 13 листопада 2017 року оператор української газотранспортної системи здійснив транзит до європейських країн рекордних за останні 7 років 80,8 млрд куб. м. природного газу у 2017 році", - відзначили у компанії.

Також у компанії нагадали, що загальний обсяг транзиту за весь минулий рік становив 82,2 млрд куб.м.

Найбільші обсяги транспортування газу у цьому році російський монополіст Газпром замовляв у зимовий період (у січні - 8,9 млрд куб.м.) і при зупинці на ремонт обхідного підводного газопроводу Північний потік (у серпні і вересні - 8,8 млрд куб. м. і 8,4 млрд куб. м.).

У компанії також додали, що при цьому Газпром систематично не виконує технічні зобов'язання за контрактом на транзит газу з компанією "Нафтогаз України" щодо дотримання тиску газу у магістральних газопроводах.

Нагадаємо, у вересні "Газпром" подав заявку на збільшення транзиту газу через Україну до 315 мільйонів кубометрів на добу.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко запропонував змінити принцип транзиту і надавати послуги з транспортування російського газу через українську територію не "Газпрому", а його європейським покупцям.

Економічна правда