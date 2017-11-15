OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про поїзди в обхід України, про сімейство Януковичів і про перекази від "заробітчан".

Про поїзди в обхід України. Російська Федерація закінчила будівництво залізничного полотна в обхід України. Тепер, поїзди, що прямують з Москви та Санкт-Петербурга на південь РФ, не заїжджають на територію України.

Про Нафтогаз. "Нафтогаз" залишили без ліцензій на розробку газоносних площ. Одіозний нардеп Сергій Каплін вважає, що промисел вуглеводнів - це непрофільна для "Нафтогазу" діяльність.

Про Укравтодор. Славомір Новак вже рік працює керівником Державного агентства автомобільних доріг. Сьогодні відбувся його звіт перед міністрами. Серед іншого, він розповів про те, скільки вдалося заощадити на закупівлях, які у агентства пріоритети по ремонту доріг і про важливість підвищення рівня безпеки на дорогах.

Про субсидії. У січні цього року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримували 7,5 мільйона українських сімей. У нинішньому опалювальному сезоні їх кількість скоротилася до 6,6 мільйона.

Про сімейство Януковичів. Олександр Янукович, син "легітимного" екс-президента, і, по-сумісництву, колишній власник 100% акцій банку ВБР, намагався відсудити у держави 1,6 мільярда гривень. Не вийшло.

Про перекази від "заробітчан". Не секрет, що українці отримують грошові перекази від своїх родичів, що працюють в Європі. За результатами 9 місяців цього року з Європи прийшло 1,75 мільярда доларів переказів. Це офіційно, з використанням систем переказу коштів.

Про Суркісів. Брати Суркіси продовжують битися з державою за "свої" гроші. Вони не вважають себе пов'язаними з Приватбанком епохи Коломойського особами і вимагають повернути 1,05 мільярда гривень і 266 тисяч доларів. Справа дійшла до державної виконавчої служби.

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