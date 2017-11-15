"Нафтогаз" втратив всі власні родовища газу

НАК "Нафтогаз України" позбавлений прав на розробку Будищансько-Чутівської, Оболонської та Писаревської газоносних площ.

Відповідну постанову 14 листопада виніс Апеляційний адміністративний суд Києва, який залишив в силі прийняте у вересні рішення Окружного адмінсуду.

Анулювання спецдозволів на користування надрами "Нафтогазу" здійснено з ініціативи Державної служби геології і надр, до якої з відповідним клопотанням у 2016 році звернулися депутати Полтавської облради.

Приблизно в цей же час лист аналогічного контексту прийшов до Міністерства екології та природних ресурсів, який курирує Геослужбу, від народного депутата Сергія Капліна.

У своєму запиті Каплін називає промисел вуглеводнів "непрофільною для "Нафтогазу" діяльністю".

Формальним приводом для прийняття рішень про анулювання трьох спецдозволів "Нафтогазу" є невиконання програми робіт на родовищах.

У НАК пов'язують це з несвоєчасним затвердженням Кабміном фінансових планів компанії, через які і відбувався збій у фінансуванні розробки родовищ.

Будищансько-Чутівська, Оболонська і Писарівська - єдині ліцензійні площі з видобутку газу у розпорядженні "Нафтогазу".

За 5 років підготовки цих територій до видобутку в них НАКом було вкладено більше 600 млн грн.

У 2016 році депутати Полтавської облради піднімали питання про необхідність перепрофілювання спецдозволів на користування надрами "дочки" "Нафтогазу" - "Укргазвидобування" в угоди про розподіл продукції, які передбачають залучення приватних структур.

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Дмитро Рясний