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Українці отримали з-за кордону майже 2 мільярди доларів

Середа, 15 листопада 2017, 15:25
 

Обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів в січні-вересні становив 1,747 мільярда доларів.

Про це йдеться в даних Національного банку, передає УНІАН.

Цей показник у 8 разів перевищує обсяг переказів з країни за цей період в обсязі 207 млн ​​доларів.

Обсяг переказів в межах України за 9 місяців становив 3,18 млрд доларів.

Нацбанк зазначив, що за цей період на території країни надавали послуги 34 системи переказу коштів, в тому числі 27 створених резидентами і 7 - нерезидентами.

Нагадаємо, у жовтні чиста купівля населенням іноземної валюти перевищила продаж вперше з січня 2015 року.

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