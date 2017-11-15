Українці отримали з-за кордону майже 2 мільярди доларів
Обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів в січні-вересні становив 1,747 мільярда доларів.
Про це йдеться в даних Національного банку, передає УНІАН.
Цей показник у 8 разів перевищує обсяг переказів з країни за цей період в обсязі 207 млн доларів.
Обсяг переказів в межах України за 9 місяців становив 3,18 млрд доларів.
Нацбанк зазначив, що за цей період на території країни надавали послуги 34 системи переказу коштів, в тому числі 27 створених резидентами і 7 - нерезидентами.
Нагадаємо, у жовтні чиста купівля населенням іноземної валюти перевищила продаж вперше з січня 2015 року.
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