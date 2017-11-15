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Росія запускає потяги в обхід України

Середа, 15 листопада 2017, 10:44

Росія запускає перші пасажирські потяги по залізничній колії в обхід України.

Про це пише "РИА Новости".

Як зазначається, першими в обхід України пройдуть потяги з Москви до Кисловодська, Анапи, Новоросійська, Адлеру і назад, двоповерховий склад з Санкт-Петербурга в Адлер і назад.

За проектом максимальна швидкість руху пасажирських поїздів становитиме 140 кілометрів на годину.

Вартість будівництва залізниці Журавка - Міллерово в обхід України оцінювалася в суму близько 56 млрд рублів. До анексії Криму Росією і початку війни на Донбасі поїзди, що прямують на російський південь, йшли по території України.

Нова залізниця довжиною 137 кілометрів проходить повністю по території Росії (по Воронезькій і Ростовській областях).

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Росія залізниця
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