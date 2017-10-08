OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Про ціни на газ, субсидії, пенсії і технології.
Про борги Нацбанку. Кабмін оприлюднив умови реструктуризації боргів Нацбанку.
Про ціни на газ. Україна запропонує МВФ нову формулу ціни на газ.
Про субсидії. В Україні розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії.
Про пенсії. Пенсіонери отримають вищі пенсії вже у жовтні, бо президент вже підписав закон.
Про енергоефективність. Житомир може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення.
Про технології. У Білорусі запустили базову станцію мобільного зв'язку на сонячних батареях.
Тиждень у графіках: повільна смерть українського автопрому
Економічна правда запускає нову рубрику: "Тиждень у графіках". Кожної суботи ми будемо публікувати для вас 4-7 графіків, які демонструють певні економічні процеси та тенденції, що відбуваються в Україні і світі.
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