OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про ціни на газ, субсидії, пенсії і технології.

Про борги Нацбанку. Кабмін оприлюднив умови реструктуризації боргів Нацбанку.

Про ціни на газ. Україна запропонує МВФ нову формулу ціни на газ.

Про субсидії. В Україні розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії.

Про пенсії. Пенсіонери отримають вищі пенсії вже у жовтні, бо президент вже підписав закон.

Про енергоефективність. Житомир може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення.

Про технології. У Білорусі запустили базову станцію мобільного зв'язку на сонячних батареях.

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Тиждень у графіках: повільна смерть українського автопрому

Економічна правда запускає нову рубрику: "Тиждень у графіках". Кожної суботи ми будемо публікувати для вас 4-7 графіків, які демонструють певні економічні процеси та тенденції, що відбуваються в Україні і світі.