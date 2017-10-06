OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про страховий стаж, про газ, про пенсії, про мита, про податки, про криптовалюти.

Про страховий стаж. Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію.

Про "Смарт-холдинг". Правоохоронці затримали директора газовидобувної компанії "Укргазвидобуток" Вадима Мохова.

Про податки. В трійку лідерів входять ПАТ "Укргазвидобування", "Нафтогаз України" та ПРАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т. - Прилуки".

Про газ. OKKO Group має намір самостійно імпортувати природний газ як для потреб власних бізнесів, так і для реалізації на ринку України.

Про пенсії. До 25 жовтня пенсіонери отримають перераховані пенсії. Органи Пенсійного фонду мають повідомити кожного про новий розмір підвищення і розмір перерахованої пенсії.

Про мита. ЄС запровадив антидемпінгові мита на імпорт сталі гарячого прокату з України, Росії, Бразилії та Ірану.

Про криптовалюти. Національний банк України попереджає про ризики використання криптовалюти, оскільки її статус ще не визначено і регулятор продовжує роботу над цим питанням.

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