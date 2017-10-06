Правоохранители задержали директора компании Новинского
Правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.
Об этом говорится в сообщении финансово-промышленной группы "Смарт-Холдинг", передают Українські Новини.
"Сегодня был задержан директор компании ЧАО "Укргазвыдобуток" (УГВ), известный в Харькове и области волонтер Вадим Мохов. Как отмечает его адвокат, задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм", - сказано в нем.
Как сообщает depo.ua, Мохов подозревается в неисполнении требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля по 10 августа 2017 года.
Также отмечается, что задержание произошло на основании постановления суда, которому следователь предоставил данные о том, что Мохов якобы скрывается от органов досудебного расследования.
Группа "Смарт-Холдинг" заявляет, что задержание Мохова является частью системного давления власти на бизнес.
Напомним, ранее Вадим Мохов работал первым заместителем директора ООО "Пром-энерго продукт".
ОАО "Укргаздобыча" - компания, имеющая лицензию на разработку и добычу природного газа и газового конденсата на Островерховском месторождении в Харьковской области.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.