Стів Возняк: Я б віддав всі гроші і владу, щоб залишатися справжнім

Бізнес-партнер Стіва Джобса і конструктор одного із перших комп’ютерів Cтів Возняк на минулих вихідних відвідав Київ.

Стів Возняк на прізвисько iWoz, відомий як співзасновник компанії Apple, бізнес-партнер Стіва Джобса і конструктор одного із перших у світі комп’ютерів, відвідав Київ.

Возняк завжди відзначався винахідливістю. Ще до створення першого комп’ютера він винайшов так звану "blue box", синю коробку, яка дозволяла зламувати телефоні мережі та здійснювати дзвінки по всьому світу. Існує легенда, що за допомогою цього пристрою він навіть додзвонився в Ватикан і попросив дати слухавку Папі Римському.

Потім був перший Apple Computer та Apple II, які зробили "першого Стіва" (Джобса) й "іншого" Стіва (самого Возняка) мільйонерами.

Пройшов вже 21 рік, як Возняк залишив Apple. З того часу він встиг заснувати ще декілька IT-компаній, викладав в Сіднейському технологічному університеті, і навіть зіграв самого себе в гіковському серіалі "Теорія великого вибуху".

Програма його візиту до Києва була дуже насичена: за два дні він встиг відвідати Olerom Forum 1, нагородити "білих" хакерів, провести коротку лекцію для студентів безкоштовної ІТ-школи UNIT Factory та відвідати закриту вечірку для бізнесменів, вхід на яку коштував 200 тисяч гривень.

ЕП відвідала декілька з цих заходів і занотувала основні думки винахідника.

Про Україну

Я завжди знав, що маю українське прізвище. Багато хто в мене запитує: Стів, ти поляк? Бо моє прізвище Возняк. Я відповідаю: ні, я українець.

У своєму житті я запланував зробити чотири речі, і одна з них - це приїхати до Києва.

фото UNIT City

Про інновації

Ви маєте робити те, що хочете, незважаючи на те, принесе це гроші чи ні. Ви маєте це робите, бо вам хочеться це робити. Такі продукти - найбільш інноваційні, бо вони відрізняються від того, що інші очікували побачити.

Бажання створити перший комп'ютер Apple йшло від мого серця. І це було справжнє задоволення. Все, що ви робите в житті, має приносити задоволення. Тільки так ваш продукт буде по-справжньому інноваційним!

Світ не має вказувати вам, як ви маєте робити свою роботу. Ви маєте думати про те, як зробити її краще. Жага до досконалості - ось справжня інновація.

Про креативність

Креативність - це не заробляння грошей і не створення компаній. Це не математика, не хімія, не фізика. Креативність - це дія. Це та ступінь, до якої ти готовий досліджувати цікаву тобі ідею, щоб потім перетворити її в щось реальне.

Креативність - як музика. Ми всі пишемо різну музику, вона ніколи не виходить однаковою. Так і в математиці. Навіть якщо ти вже знайшов відповідь, треба продовжувати шукати, адже відповідь може бути не одна.

Креативність - це про нестандартне мислення. Думайте про неможливе і відповідь прийде.

Про комп’ютер майбутнього

Якби я створював комп’ютер сьогодні, то хотів би, щоб він був більше ніж просто комп’ютером.

Комп'ютер майбутнього повинен бути вашим ідеальним помічником. Він повинен робити життя більш комфортним. Повинен вміти говорити з вами, вміти ставити питання, навчатися... І я говорю не про те, що сьогодні вдає із себе штучний інтелект. Читайте також Не до жартів. Україна може стати європейським центром з кібербезпеки

Про Apple

Багато хто каже, що після смерті Стіва Джобса Apple перестала бути інноваційною компанією. Apple першою замінила пароль на відбиток пальця. І це справжня інновація, бо вона полегшила життя.

Зараз завдяки iPhone я легко можу здійснювати платежі. Всі процедури вводу номеру картки, пінкоду, коду підтвердження здаються мені звичайним марнуванням часу. Бо я можу просто піднести свій iPhone до розумного годинника і здійснити платіж.

IPhone та Apple Watch відкривають двері у майбутнє. І ці двері відкриваються все ширше і ширше.

фото UNIT City

Про цінності

Головне в житті - це не гроші і не влада. Я б віддав все це, щоб залишатися справжнім.

Найважливіша річ - це гідність. Я не міг би керувати компанією, якби не був чесним з собою. Для мене щастя - це мати змогу говорити людям правду, а не вводити їх в оману і брехати заради якоїсь вигоди.

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