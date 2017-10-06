У Ревы рассказали, сколько стоит год страхового стажа

Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

По его словам, до принятия законопроекта о пенсионной реформе в нем было ограничение о том, что можно докупить не более двух лет стажа, но в окончательном варианте это ограничение сняли.

"На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 гривни в месяц - это 22% процента от минимальной зарплаты в 3200 гривен, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2", - пояснил Шамбир и добавил, что стоимость покупки одного года страхового стажа таким образом составит около 17 тысяч гривен.

Также он отметил, что минимальный страховой стаж с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет.

После 2018 года требование о минимальном страховом стаже ежегодно будет увеличиваться на 1 год.

"Если человеку 60 лет и стаж составляет 24 года 9 месяцев, например, то человек может доработать необходимый период и выйти на пенсию в том возрасте, когда человек доработает этот стаж. Второй вариант: если человек не работает и ему не хватает стажа в каком-то количестве, то его можно докупить - оплатить те периоды, когда не было вкладов", - сообщил замминистра.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе.

Подробнее о пенсионной реформе читайте в материале: Жизнь после реформы. Как изменятся пенсии с 1 октября