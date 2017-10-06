Нацбанк предупреждает: криптовалюта - это крайне рисковая вещь

Национальный банк Украины предупреждает о рисках использования криптовалюты, так как ее статус еще не определен и регулятор продолжает работу над этим вопросом.

Об этом сообщил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари в ходе круглого стола, посвященного криптовалютам, пишет УНИАН.

"Как государственный орган, который еще работает над определением этого явления, мы предупреждаем о рисках. Поэтому мы обязаны, с учетом финансовой грамотности населения, предупредить всех", - сказал он.

Представитель НБУ также добавил, что пока не определен статус криптовалют, за любые операции с криптовалютами пользователь лично несет ответственность за свои средства.

"Криптовалюта - это крайне рисковая вещь. Хотите играть с инструментом, где непонятно, защищен он или нет от хакерских атак, от мошенничества, от обмана? Все, что вы делаете с вашими деньгами, это все под вашу ответственность", - сказал Бахтари.

Он отметил, что при определении статуса криптовалют будут учитываться решения, принятые ведущими регуляторами мира.

"В ближайшее время какие-то решения будут приниматься. Будем учитывать те решения, которые будут принимать, возможно, на уровне Европейского центрального банка, на уровне Еврокомиссии. Сами исследовать, и то, что рекомендуют другие, и мы сделаем публичное заявление (о статусе криптовалют – Ред.), но когда это будет - не знаю", - сказал представитель НБУ.

Бахтари так же добавил, что регулирование ни в коем случае не должно мешать развитию новейших технологий в финансовом секторе.

"Мы (НБУ – Ред.) не должны стать буфером, который не позволит чему-то развиваться", - сказал он.

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