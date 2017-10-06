У Реви розповіли, скільки коштує рік страхового стажу

Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.

За його словами, до ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у ньому було обмеження про те, що можна докупити не більше ніж два роки стажу, але в остаточному варіанті це обмеження зняли.

"На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 гривні на місяць – це 22% відсотки від мінімальної зарплати в 3200 гривні, але для докупки стажу ця сума множиться на 2", – пояснив Шамбір і додав, що вартість купівлі одного року страхового стажу таким чином становитиме близько 17 тисяч гривень.

Також він зазначив, що мінімальний страховий стаж з 2018 року для виходу на пенсію у 60 років складе 25 років.

Після 2018 року вимога щодо мінімального страхового стажу щороку буде збільшуватись на 1 рік.

"Якщо людині 60 років і стаж становить 24 роки 9 місяців, наприклад, то людина може допрацювати необхідний період і вийти на пенсію в тому віці, коли людина допрацює цей стаж. Другий варіант: якщо людина не працює і їй не вистачає стажу в якійсь кількості, то його можна докупити – сплатити за ті періоди, коли не було внесків", – повідомив заступник міністра.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу.

Детальніше про пенсійну реформу читайте у матеріалі: Життя після реформи. Як зміняться пенсії з 1 жовтня