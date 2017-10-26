"Укрпошта" буде і поштою, і банком, і магазином - голова

Ігор Смілянський

"Укрпошта" буде змінювати формати відділень і надаватиме ширший спектр послуг.

Про це заявив виконуючий обов’язки гендиректора держпідприємства Ігор Смілянський в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми зробили головний акцент на розвиток логістичних послуг - активно співпрацюємо з підприємцями з сегменту електронної комерції і розвиваємо фінансові послуги. Враховуючи тенденції ринку також будемо міняти формат відділень", - повідомив Смілянський.

"Це повинен бути і банк, і пошта, і роздрібний магазин. Іншими словами: фінансово-логістичний оператор, який зможе забезпечити на високому рівні базові потреби населення. Звичайно, формат цих відділень залежатиме від розмірів населеного пункту, його віддаленості", - розповів він.

"Укрпошта" працює над покращенням якості роботи з клієнтами.

"Ми продовжили графік роботи для більш як 1600 відділень - частина працюватиме до 20:00, частина - до 21:00, а в Києві і великих обласних центрах збільшили кількість відділень, які працюють цілодобово. Також перевели на режим роботи без обідніх перерв", - повідомив Смілянський.

Керівництво намагається на законодавчому рівні добитися для Укрпошти права здійснювати фінансові операції.

"Закон нині на розгляді у Верховній Раді. У ньому ми пропонуємо надати Укрпошті право мати базові фінансові рахунки, ощадні рахунки і картки. Це все. Багато хто боїться, що ми почнемо видавати кредити. Цього не буде", - заявив Смілянський.

Раніше Смілянський розповів, що буде звільняти всіх співробітників, які не будуть посміхатися клієнтам.