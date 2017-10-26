Всі розділи
Укр / Рус

"Укрпошта" буде і поштою, і банком, і магазином - голова

Четвер, 26 жовтня 2017, 17:05
 
Ігор Смілянський

"Укрпошта" буде змінювати формати відділень і надаватиме ширший спектр послуг.

Про це заявив виконуючий обов’язки гендиректора держпідприємства Ігор Смілянський в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми зробили головний акцент на розвиток логістичних послуг - активно співпрацюємо з підприємцями з сегменту електронної комерції і розвиваємо фінансові послуги. Враховуючи тенденції ринку також будемо міняти формат відділень", - повідомив Смілянський.

"Це повинен бути і банк, і пошта, і роздрібний магазин. Іншими словами: фінансово-логістичний оператор, який зможе забезпечити на високому рівні базові потреби населення. Звичайно, формат цих відділень залежатиме від розмірів населеного пункту, його віддаленості", - розповів він.

"Укрпошта" працює над покращенням якості роботи з клієнтами.

"Ми продовжили графік роботи для більш як 1600 відділень - частина працюватиме до 20:00, частина - до 21:00, а в Києві і великих обласних центрах збільшили кількість відділень, які працюють цілодобово. Також перевели на режим роботи без обідніх перерв", - повідомив Смілянський.

Керівництво намагається на законодавчому рівні добитися для Укрпошти права здійснювати фінансові операції.

"Закон нині на розгляді у Верховній Раді. У ньому ми пропонуємо надати Укрпошті право мати базові фінансові рахунки, ощадні рахунки і картки. Це все. Багато хто боїться, що ми почнемо видавати кредити. Цього не буде", - заявив Смілянський.

Раніше Смілянський розповів, що буде звільняти всіх співробітників, які не будуть посміхатися клієнтам.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Укрпошта
Матеріали за темою
В "Укрпошті" пояснили, як зміняться тарифи у 2018 році 20 жовтня 2017, 13:43
"Укрпошта" підвищить тарифи у 2018 році 19 жовтня 2017, 13:20
"Укрпошта" зекономила на закупках газу завдяки власній ліцензії 17 жовтня 2017, 16:50
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті