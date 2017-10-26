"Укрпочта" будет и почтой, и банком, и магазином - глава

Игорь Смелянский

"Укрпочта" будет менять форматы отделений и будет предоставлять более широкий спектр услуг.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия Игорь Смелянский в интервью Укринформу.

"Мы сделали главный акцент на развитие логистических услуг - активно сотрудничаем с предпринимателями из сегмента электронной коммерции и развиваем финансовые услуги. Учитывая тенденции рынка также будем менять формат отделений", - сообщил Смелянский.

"Это должен быть и банк, и почта, и розничный магазин. Другими словами: финансово-логистический оператор, который сможет обеспечить на высоком уровне базовые потребности населения. Конечно, формат этих отделений будет зависеть от размеров населенного пункта, его удаленности", - рассказал он.

"Укрпочта" работает над улучшением качества работы с клиентами.

"Мы продолжили график работы для более 1600 отделений - часть будет работать до 20:00, часть - до 21:00, а в Киеве и крупных областных центрах увеличили количество отделений, работающих круглосуточно. Также перевели на режим работы без обеденных перерывов", - сообщил Смелянский.

Руководство пытается на законодательном уровне добиться для Укрпочты права осуществлять финансовые операции.

"Закон сейчас на рассмотрении в Верховной Раде. В нем мы предлагаем предоставить Укрпочте право иметь базовые финансовые счета, сберегательные счета и карточки. Это все. Многие боятся, что мы начнем выдавать кредиты. Этого не будет", - заявил Смелянский.

Ранее Смелянский рассказал, что будет увольнять всех сотрудников, которые не будут улыбаться клиентам.