OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події понеділка, 4 вересня.

Про "золото Януковича". За кордоном заарештовано більш ніж півтонни золота, вкраденого і вивезеного з України оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Про рейтинги. Міжнародне агентство Moody's підвищило кредитні рейтинги Києва та Харкова.

Про "Стіну". Військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовців прикордонної служби щодо розтрати коштів, виділених на проект "Стіна".

Про Рожкову. Національне антикорупційне бюро не встановило доказів зловживань заступника голови Національного банку Катерини Рожкової.

Про Фірташа. Концерн "Стірол" подав апеляцію на рішення суду про стягнення на користь Ощадбанку 104 мільйонів доларів.

Про автогаз. За період з 1 по 4 вересня роздрібні ціни на скраплений газ в мережах українських АЗС продовжують знижуватися.

Знову про Фірташа. Найближчим часом повернення бізнесмена Дмитра Фірташа в Україну нереальне.

Про Новинського. Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір зрушити з місця процес повернення в державну власність Чорноморського суднобудівного заводу та "Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

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